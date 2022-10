Pallanuoto Trieste in Serbia per il secondo turno di Euro Cup

Tra giovedì 27 e domenica 30 ottobre a Sabac (città della Serbia centrale) la Pallanuoto Trieste è attesa dal girone A del secondo turno di Euro Cup. Avversarie di spessore per la compagine di Daniele Bettini, che domani affronterà i montenegrini dello Jadran Herceg Novi (ore 18.00), venerdì

ha in calendario il doppio impegno con i croati del Vk Solaris (ore 12.00) e con i padroni di casa del Vk Sabac (ore 20.30). Domenica infine il confronto con i francesi del Pays d’Aix (ore 9.30). Si gioca nella piscina “Gradski Bazen Sabac”. Le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale.

“La partita di sabato (esordio con vittoria a Salerno nel campionato di Serie A1 maschile) ci ha dato ulteriore consapevolezza - spiega l’allenatore - abbiamo reagito con tranquillità allo svantaggio, alzando il ritmo e variando assetto dal punto di vista tattico. Ora però dobbiamo resettare. In Europa si gioca una pallanuoto diversa, cambia anche il metro arbitrale, in più ci troveremo ad affrontare squadre parecchio forti e organizzate. Sappiamo che sarà dura, noi però andiamo in Serbia con l’obiettivo di conquistare la qualificazione”. Tra le tante insidie, per capitan Petronio e compagni c’è anche quella dell’enorme dispendio fisico che deriverà dal disputare tre gare nell’arco di poco più di ventiquattro ore. “Affronteremo Jadran, Solaris e Sabac tra giovedì e venerdì - continua Bettini - la fatica si farà sentire e dovremo essere bravi a gestire le energie. Non potremo fare troppi calcoli,

saranno tre battaglie determinanti nella corsa al passaggio del turno. Come sempre cercheremo di pensare soltanto a noi, ad imporre la nostra qualità e il nostro passo. La chiave sarà l’atteggiamento difensivo, prendere meno gol possibili risulterà fondamentale in un girone dove la stanchezza inevitabilmente si farà sentire per tutti”. Per quanto riguarda la formazione, Yusuke Inaba è pienamente recuperato come dimostrato dai 6 gol realizzati a Salerno. Per la trasferta di Sabac convocato anche il giovane classe 2004 Nicola Levis.