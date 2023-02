La Pallanuoto vince e scrive la storia: è in semifinale di Euro Cup

TRIESTE - Davanti ad una Bianchi trasformata in una vera e propria bolgia la Pallanuoto ha battuto gli ungheresi dello Szolnok e stacca il pass per le semifinali di Euro Cup. Un sogno che si avvera, quello per la squadra di Bettini che match dopo match è giunta ad essere tra le prime quattro squadre nella competizione continentale. Per quanto riguarda la cronaca, la partita a Trieste è finita con il risultato di 11 a 10.