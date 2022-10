Continua ad incantare in Europa, la Pallanuoto Trieste si qualifica al secondo turno

Grande Pallanuoto Trieste! Nel girone di Euro Cup in corso di svolgimento alla “Josep Valles” di Barcellona, la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping ha largamente superato il Kosice per 29-10. Grazie a questo successo (il terzo su quattro incontri disputati) la compagine alabardata mette al sicuro la qualificazione al secondo turno di Euro Cup in programma tra il 28 e il 30 ottobre, davvero niente male per un club al suo esordio in una competizione internazionale. E pensare che Trieste ha anche dovuto fare a meno di uno dei suo migliori elementi - il giapponese Yusuke Inaba - tenuto precauzionalmente a riposo e preservato in vista del campionato. “Contenti, e non potrebbe essere diversamente - esclama l’allenatore Daniele Bettini - con il Kosice forse abbiamo preso qualche gol di troppo, la stanchezza si è fatta sentire dopo tre gare molto tirate. Ora pensiamo agli ungheresi del Vasutas, ci teniamo a chiudere bene questo girone, è una di quelle partite che ti fanno crescere”.

Come prevedibile, tutto facile con gli slovacchi. C’è Ghiara tra i pali, Trieste sistema le cose già nel breve volgere di 4’30’’, vanno a segno a ripetizione Podgornik, Mladossich, Mezzarobba, Bini e Razzi: 6-0. Haluska accorcia (6-1), Petronio e Valentino siglano l’8-1 di fine primo periodo. Il festival del gol prosegue praticamente per l’intero incontro. Vi partecipa anche il 2006 prodotto del settore giovanile Riccardo Liprandi, che mette a segno una tripletta. Gli alabardati allungano senza problemi di sorta: 13-5 a metà gara, 21-7 al termine del terzo periodo, addirittura 29-10 alla sirena del 32’. “Obiettivo qualificazione raggiunto, siamo ovviamente soddisfatti - spiega il d.s. Brazzatti - il torneo però non è finito, abbiamo ancora una gara da disputare e dobbiamo mantenere alta la concentrazione”.

Domenica 16 ottobre alle 9.30 ultimo affascinante impegno con il blasonato Vasutas di Budapest, importante per provare a conquistare il secondo posto e garantirsi un sorteggio un po’ meno complicato nel prossimo turno di Euro Cup. In ogni caso, c’è di che essere soddisfatti già così.

PALLANUOTO TRIESTE - SPK KOSICE 29-10 (8-1; 5-4; 8-2; 8-3)

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik 2, Petronio 3, Buljubasic 4, Vrlic 1, Valentino 2, Bego 2, Mezzarobba 3, Razzi 4, Liprandi 3, Bini 1, Mladossich 4, Ghiara. All. Bettini

KOSICE: Yunhlin, Muzhychuk 2, Hirjak 1, Girvalski, Motyl 2, Afanasev, Dily, Orem, Juhasz 3, Tkac, Haluska 2, Horvat, Kovarik. All. Bruder

Arbitri: Dehon (Fra) e Schapers (Ola)