La Pallanuoto batte Savona e vendica la semifinale persa: è di nuovo Europa

Una Pallanuoto Trieste praticamente perfetta vince anche gara-2 di finale play-off quinto posto della serie A1 maschile e conquista - per il secondo anno consecutivo - la qualificazione all’Euro Cup. La squadra di Bettini è riuscita nell’impresa di battere a domicilio la Rn Savona (9-10), espugnando finalmente la “Carlo Zanelli” e soprattutto coronando alla grande una stagione lunga, faticosa e che ha portato capitan Petronio e compagni ad ottenere una dimensione internazionale. Una prova di maturità che rende orgogliosa la società alabardata. “Contentissimo - esclama l’allenatore - è stata come sempre battaglia, l’abbiamo interpretata nel modo corretto mettendo in acqua tutto quello che avevamo. Chiudiamo bene un’annata assolutamente positiva”.

Fondamentale il ritorno in Europa

“Siamo felici - racconta Michele Mezzarobba - con loro avevamo sempre fatto tanta fatica, questa volta le cose sono andate diversamente, ci godiamo queste due vittorie e il ritorno in Europa”. “Siamo stati bravi a prendere un buon vantaggio - spiega Andrea Mladossich - quando si sono riavvicinati nel punteggio non

abbiamo sbandato, abbiamo mantenuto la calma e non ci siamo innervositi. Gran bella soddisfazione vincere qua”. “Volevamo prenderci questa rivincita - le parole di Andrea Razzi - abbiamo giocato d’insieme, dimostrando di essere un gruppo unito. Vorrei ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini in questa stagione

piena di emozioni”. “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo - chiosa il d.s. Andrea Brazzatti - era fondamentale tornare in Euro Cup per proseguire il nostro percorso di crescita".