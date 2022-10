Buona la prima per le orchette: netta vittoria in Coppa Italia

Inizia con un successo il girone A della Coppa Italia di serie A1 femminile per la Pallanuoto Trieste. Alla “Goffredo Nannini” di Firenze la squadra femminile della società sponsorizzata Samer&Co. Shipping ha battuto la Rn Florentia per 5-8. “Era importante iniziare con il piede giusto - spiega l’allenatore Paolo Zizza - siamo una squadra nuova, dobbiamo ancora conoscerci, questo risultato porta morale e fiducia. Sono contento per le ragazze”.



Fischio d'inizio e Trieste spinge subito sull’acceleratore. Dopo 2’35’’ Vukovic sigla il suo primo gol in gare ufficiali con la calottina alabardata (0-1), poi Klatowski mette dentro lo 0-2. Nella seconda frazione capitan Cergol e ancora Klatowski portano le ospiti sullo 0-4. Le toscane accorciano con Cordovani (1-4), prima della staffilata di Santapaola all’incrocio dei pali, che capitalizza una situazione di superiorità e sancisce l’1-5 di metà gara. In apertura di terzo periodo Trieste tocca il massimo vantaggio (+5) con il gol di Klatowski che vale l'1-6. Non si fa attendere la reazione della Florentia: la doppietta di Nesti vale il 3-6, De March (anche per lei esordio con gol) è precisa in controfuga per il 3-7, Pantani prova a ridare speranza alla compagine di casa (4-7). Nel quarto periodo i ritmi si abbassano, Riccioli sul primo palo mette dentro il 4-8, Nesti accorcia sul 5-8, risultato con cui si chiude l'incontro.

Sabato 15 ottobre alle ore 11.30 seconda gara del girone di Coppa Italia, le orchette affronteranno il Como Nuoto reduce dal pareggio 7-7 con la Brizz Acireale.