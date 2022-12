La Pallanuoto Trieste vola ai quarti di finale di Euro Cup

L’avventura europea prosegue. La Pallanuoto Trieste vince anche la gara di ritorno degli ottavi di finale di Euro Cup con un secco 16-13 ai danni del Cn Noisy Le Sec e si qualifica ai quarti di finale. Serata di emozioni alla “Bruno Bianchi”, per la prima partita casalinga nella storia della società alabardata, culminata in un nitida vittoria che porta sul +11 il computo complessivo del doppio confronto con i transalpini. La squadra sponsorizzata Samer &Co. Shipping ha faticato solo nei primi minuti, poi ha decisamente preso il sopravvento soprattutto dal punto di vista fisico. “Sono contento del risultato e della prestazione - afferma l’allenatore Daniele Bettini - abbiamo forse un po’ sentito la tensione in avvio, poi ci siamo distesi e abbiamo conquistato una vittoria che può definirsi storica. Sabato giochiamo di nuovo, dobbiamo rimanere concentrati”.

Nel primo periodo il Noisy prova a riaprire i giochi, trascinato dai suoi uomini più pericolosi, Gogov, Petkovic e Bowen. L’ex Trieste firma il vantaggio esterno su rigore (0-1), il croato raddoppia (0-2), un gap che i francesi conservano grazie alle bordate dell’americano, che risponde ai gol di Valentino, capitan Petronio, Inaba e Bini (tiro improvviso sopra la testa del portiere). Dopo 8’ il punteggio dice 4-6. Nella seconda frazione una fiammata di Trieste vale il 6-6 firmato da Mladossich e Mezzarobba. Gogov è preciso su rigore (6-7), Razzi impatta in superiorità (7-7), Caumette e il solito Bowen consentono ai francesi di rimanere sul +2 all’intervallo lungo (7-9). Nel terzo periodo però non c’è storia. I padroni di casa alzano il ritmo, appaiono decisamente più brillanti e vanno in gol praticamente in ogni modo. Petronio fa 8-9 in transizione, Podgornik strappa applausi con una morbida colomba dalla distanza (9- 9), Oliva piazza un paio di interventi dei suoi e Trieste esonda. Bego due volte, Petronio e Inaba in controfuga chiudono un parziale di 6-0 che vale il 13-9 con 8’ ancora da giocare. Tutto deciso con largo anticipo. Nel quarto periodo Bjorch, Inaba, Saudadier, Ondo Methogo, Razzi e Petkovic aggiornano il tabellino sul 16-13 della sirena finale. “Qualificazione raggiunta davanti ai nostri calorosi tifosi - conclude il d.s. Andrea Brazzatti - adesso pensiamo alla De Akker Bologna che ha dimostrato di essere pericolosa da affrontare”.

I quarti di finale di Euro Cup si svolgeranno con la formula del doppio confronto il 25 gennaio l’andata e l’8 febbraio il ritorno.