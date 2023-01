Pallanuoto Trieste a caccia del riscatto contro il Catania

Mercoledì 18 gennaio, nella dodicesima giornata di andata del campionato di serie A1 maschile, alla “Bruno Bianchi” la Pallanuoto Trieste ospita il Nuoto Catania. Inizio fissato alle ore 19.30, ingresso gratuito con prenotazione del posto tramite l’app iPrenota. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Vimeo.



La sconfitta esterna con il Quinto ha lasciato il segno: in classifica la squadra sponsorizzata Samer

&Co. Shipping adesso si ritrova al quarto posto. L’occasione per rialzarsi è alle porte, il turno infrasettimanale capita a proposito, anche se il Nuoto Catania (a dispetto dei soli quattro punti conquistati fino a ora) è avversario da prendere assolutamente con le pinze. “Tornare in campo subito non può che farci bene - spiega l’allenatore Daniele Bettini - vogliamo rialzarci dopo la botta incassata a Genova. Cosa è capitato? Un blackout totale dal punto di vista mentale. Siamo ricaduti nei nostri vecchi errori, siamo stati poco reattivi, nervosi, costantemente in balia degli avversari”. Con i siciliani servirà una Pallanuoto Trieste diversa. “Senza dubbio - continua Bettini - anche perché sarebbe un peccato sprecare quanto di buono abbiamo fatto in questa prima parte di stagione. Dobbiamo ritrovare concentrazione e consapevolezza nei nostri mezzi. Abbiamo qualità, quantità, ritmo, pensiamo soltanto a giocare come sappiamo. Il Catania è una bella squadra, pericolosa, che l’anno scorso qua in casa nostra ci ha fatto soffrire e non poco. Noi però abbiamo un solo risultato a disposizione”. Dal punto di vista fisico il gruppo è in condizione, Bettini riproporrà la stessa formazione mandata in acqua sabato alla “Paganuzzi”.



Nonostante una rosa attrezzata e con diverse individualità di spessore, la compagine guidata da Giuseppe Dato si ritrova all’ultimo posto in classifica con 4 punti, in coabitazione con il Bogliasco. Gli etnei non vincono dal 26 novembre scorso, 11-7 casalingo sul Posillipo, ma hanno appena messo alle corde l’An Brescia vice-campione d’Italia, che alla “Scuderi” l’ha spuntata soltanto nel finale (8-11) dopo esseri ritrovato sotto per 6-5. Un’ulteriore conferma del talento in possesso dei rossoazzurri. Per quanto riguarda i singoli, attenzione in particolare alle doti offensive del maltese Steven Camilleri e di Giorgio La Rosa, entrambi a quota 19 gol in campionato. Tra i pali c’è l’affidabile Enrico Caruso, la coppia di centroboa composta da Nikola Eskert e Giorgio Torrisi abbina esperienza e muscoli ai due metri. Osservato speciale il brasiliano Gustavo Grummy Guimaraes, alla Pallanuoto Trieste nella stagione 2015/2016, quella dell’esordio in serie A1 maschile della società alabardata. L’ultimo precedente in ordine di tempo risale al 4 dicembre 2021, quando alla “Bianchi” gli alabardati si imposero per 11-9 dopo aver rimontato 6 gol di svantaggio.