Pallanuoto Trieste e Ortigia danno spettacolo in Coppa Italia

Termina in parità (10-10) la sfida di Ostia tra Pallanuoto Trieste e Ortigia Siracusa, valida per il girone D della Coppa Italia di serie A1 maschile. Prova di carattere per gli alabardati, capaci di rimontare la fuga degli avversari del secondo periodo. Dopo un avvio convincente - il primo tempo si è chiuso 3-2 - la squadra di Bettini è stata colta di sorpresa dall'intraprendenza dei siciliani, capaci di rifilare a Trieste un parziale di 1-5. Il risultato a metà gara è quindi di 4-7 in favore dell'Ortigia Siracusa. Nel terzo periodo Razzi e Bini accorciano fino al -1, ma uno scatenato Condemi riporta a 2 i gol di scarto, prima del pareggio 8-8 che arriva grazie ai gol di Mezzarobba e ancora Razzi. Due segnature a testa per le due squadre nell'ultimo quarto. “Buona prestazione al cospetto di un’ottima squadra - analizza l’allenatore Daniele Bettini a fine match - ad un certo punto abbiamo smarrito un po’ la concentrazione e loro hanno allungato. Siamo solo all’inizio, dobbiamo essere bravi ad adattarci in fretta al metro arbitrale. La reazione nel terzo periodo c’è stata, siamo solo all’inizio e va bene così”.



Domenica 9 ottobre alle ore 10.00 la sfida con la Roma, la qualificazione alla Final-Eight di Coppa Italia è ancora da decidere. Il campionato di Serie A1 maschile invece comincerà sabato 22 ottobre. La Pallanuoto Trieste è attesa a Salerno con fischio d'inizio alle ore 18.00.