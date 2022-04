Pallanuoto, Trieste scrive un pezzo di storia e vola in semifinale scudetto: sconfitta l'Ortigia (9-6)

Un sogno coltivato a lungo adesso è diventato realtà. Nell’ultimo turno del girone scudetto della serie A1 maschile, alla “Bruno Bianchi - davanti ad un pubblico debordante di tifo e passione - la Pallanuoto Trieste ha superato l’Ortigia Siracusa per 9-6 conquistando il definitivo terzo posto in classifica. Una prestazione ai limiti della perfezione per la squadra dello sponsor Samer & Co. Shipping, che raggiunge così un obiettivo che non è esagerato definire storico: la Pallanuoto Trieste nella stagione 2022/2023 giocherà in Europa, Champions League o Euro Cup è ancora da vedere, e a maggio affronterà l’An Brescia nella serie di semifinale scudetto. Pazzesco. Alla sirena finale l’entusiasmo dei ragazzi alabardati e dello staff tecnico è, ovviamente, incontenibile.

“Abbiamo fatto una grandissima partita - esclama l’allenatore Daniele Bettini - complimenti ai ragazzi e complimenti alla società, che ci ha creduto e sostenuto sempre. I ragazzi in acqua hanno gestito a meraviglia le varie situazioni di gioco, una soddisfazione enorme”. “Si sono affrontate due ottime squadre - analizza il d.s. Andrea Brazzatti - noi siamo stati più cinici nei momenti chiave della gara, ma complimenti anche all’Ortigia. Siamo terzi, abbiamo raggiunto un traguardo impensabile. Sono contento per il nostro presidente, per lo staff, per tutto quello che gira attorno alla Pallanuoto Trieste. E un grazie al pubblico, oggi i tifosi sono stati fantastici”.

La cronaca. Posta in palio altissima e tensione alle stelle in avvio. Squadra contratte, servono quasi 3’ per sbloccare il punteggio. Ci pensa Mezzarobba con un secco diagonale da posizione “2” (1-0). Ferrerro impatta su rigore, Inaba in superiorità spinge di nuovo avanti Trieste (2-1). Nel secondo periodo i padroni di casa provano a prendere il largo. Oliva si supera in un paio di situazioni, dall’altra parte del campo Inaba è ancora imprendibile e in controfuga mette dentro il 3-1. Rossi accorcia in superiorità (3-2), Inaba risponde con freddezza su rigore (4-2) e Mladossich con un diagonale sopra la testa di Tempesti scrive 5-2. I siciliani restano in scia con Francesco Condemi, che trova il varco giusto per il 5-3 a 4’’ dal cambio di campo.

La terza frazione è favorevole all’Ortigia. Rossi è preciso con l’uomo in più (5-4), Tempesti sventa un rigore di Inaba e a 1’16’’ dalla fine del tempo Cassia, ancora in superiorità, rimette tutto in discussione con la rete del 5-5. Nel quarto periodo però in acqua c’è solo la Pallanuoto Trieste. Passano 33’’ e l’attacco alabardato si guadagna un rigore che Mezzarobba mentre dentro con sangue freddo: 6-5. Passa esattamente 1’ e Buljubasic trova l’incrocio dei pali da 8 metri per il 7-5. Inaba è una furia e infila sul primo palo un pallone di rara precisione: 8-5 a 3’30’’ dalla fine. I padroni di casa si difendono con ordine, concedono a Ferrero la rete dell’8-6 a 2’09’’ dall’epilogo, poi ci pensa il solito Inaba a ristabilire le distanze con la rete del definitivo 9-6. Alla “Bruno Bianchi” si festeggia, da lunedì si inizierà a pensare alla semifinale scudetto.

PALLANUOTO TRIESTE - ORTIGIA SIRACUSA 9-6 (2-1; 3-2; 0-2; 4-1)

PALLANUOTO TRIESTE:Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic 1, Vrlic, Jankovic, Bego, Mezzarobba 1, Razzi, Inaba 5, Bini, Mladossich 1, Cattarini. All.Bettini

ORTIGIA SIRACUSA:Tempesti, Cassia 1, F. Condemi 1, A. Condemi, Klikovac, Ferrero 2, Di Luciano, Gallo, Mirarchi, Rossi 2, Vidovic, Napolitano, Giribaldi. All.Piccardo

Arbitri:D. Bianco e Frauenfelder

NOTE:usciti per falli Vidovic (S) nel quarto periodo; nel terzo periodo Tempesti (S) ha parato un rigore a Inaba; superiorità numeriche Pallanuoto Trieste 2/5 + 3 rigori, Ortigia Siracusa 3/8

La classifica del girone scudetto: Pro Recco 57, An Brescia 44, Pallanuoto Trieste 38, Rn Savona 37, Ortigia Siracusa 36, Telimar Palermo 32, Rn Salerno 18