Da Parigi a Napoli, la Pallanuoto Trieste è attesa dal Posillipo

Una partita dietro l’altra, senza soluzione di continuità. Dopo l’importante successo in Euro Cup di Parigi, la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping è rientrata a Trieste nella mattinata di giovedì. Daniele Bettini ha concesso un giorno di riposo, il gruppo si è ritrovato venerdì, un allenamento, una seduta tattica e poi in serata è prevista la partenza alla volta di Napoli. “Siamo un po’ stanchi - spiega l’allenatore - è normale che sia così, per fortuna il morale è alle stelle e i tanti impegni non ci danno troppo tempo per pensare alla condizione fisica. Ora affrontiamo il Posillipo, compagine che in classifica è indietro ma che può contare su una rosa di buon livello. Attenzione, sono queste la gare in cui si rischia di più”. Gli alabardati non potranno certo essere al meglio, alla “Scandone” quindi servirà una prestazione giudiziosa. “Loro hanno bisogno di fare risultato - continua il tecnico - quindi proveranno in ogni modo a metterci in difficoltà. Noi dovremo impostare il match come da abitudine, imponendo il nostro gioco e il nostro ritmo. Con la consapevolezza che non sarà facile, che le partite durano sempre 32 minuti e che non possiamo permetterci passaggi a vuoto. In palio ci sono punti preziosi per la classifica”. Nessun dubbio per quanto riguarda la formazione, Bettini riproporrà i tredici del largo successo sul Noisy Le Sec.