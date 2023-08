La Pallanuoto Trieste riparte con tre rinforzi, il coach: "Obbiettivo vincere qualcosa"

TRIESTE - Nuove leve per la Pallanuoto Trieste nel suo ventennale, segnato dalla stagione 2023/2024, ufficialmente iniziata. La squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping ha nel mirino il campionato di serie A1 maschile, che inizia l’1 ottobre, la Coppa Italia (girone tra il 15 e il 17 settembre) e il primo turno di Euro Cup (tra il 22 e il 24 settembre). Il gruppo, agli ordini dell’allenatore Daniele Bettini, si è infatti radunato presso lo Stabilimento Balneare Ausonia. Presenti gli innesti del mercato estivo, ovvero il centroboa della nazionale italiana Luca Marziali (prelevato dallo Spandau di Berlino), l’attaccante croato Marin Dasic (giocava in Francia, nel Lille) e il portiere Enrico Caruso (ex Nuoto Catania). Tre rinforzi che vanno ad aggiungersi ad una rosa già perfettamente collaudata reduce da due anni giocati ad altissimi livelli, che hanno portato la Pallanuoto Trieste a incamerare i migliori risultati della propria storia, con tanto di semifinale scudetto e semifinale di Euro Cup raggiunte. Aggregati anche un manipolo di giovani interessanti.

A fare gli onori di casa ci ha pensato il direttore sportivo Andrea Brazzatti: “Ci ritroviamo come da tradizione all’Ausonia, il luogo simbolo della waterpolo triestina. Intanto vorrei dare il benvenuto ai nuovi, la società li ha voluti qui per provare a fare un ulteriore salto di qualità. Vedo tanto entusiasmo e questo fa ben sperare perché ci attende un’annata di grande impegno. Dovremmo farci trovare subito pronti, i rinnovati format di campionato e Euro Cup non permettono passi falsi, sarà fondamentale iniziare forte”.

“Per me comincia il sesto anno su questa panchina - spiega l’allenatore Daniele Bettini - le sensazioni sono più che positive. Ho visto un gruppo già grintoso, i ragazzi sono piuttosto in forma, siamo tutti perfettamente consapevoli delle difficoltà che ci attenderanno in una stagione lunga, giocheremo tantissimo in alcuni frangenti e dovremo essere bravi a gestire le pause. Non dobbiamo pensare troppo a quello che abbiamo fatto nei due anni che ci lasciamo alle spalle, ora abbiamo un obiettivo chiaro che è quello di provare a vincere qualcosa”. In questa prima fase della preparazione il gruppo sosterrà un doppio allenamento giornaliero e due common-training con l’An Brescia a Lignano e con l’Ortigia Siracusa alla “Caldarella”.

I convocati per il raduno

Portieri: Paolo Oliva (Ita 1990), Enrico Caruso (Ita 1994, dal Nuoto Catania), Tommaso Seppi (Ita 2003), Costantino Cattarini (Ita 2006)

Difensori: Danjel Podgornik (Ita 1999), Ivan Buljubasic (Cro 1987), Giuseppe Valentino (Ita 1990)

Attaccanti: Ray Petronio (c, Ita 1984), Marin Dasic (Cro 1998, dal Lille Metropole), Michele Mezzarobba (Ita 2000), Giacomo Bini (Ita 1990), Andrea Mladossich (Ita 2002), Andrea Razzi (Ita 1988), Riccardo Liprandi (Ita 2006), Federico Fumo (Ita 2008), Alessandro Fumo (Ita 2004), Mitja Treu (Ita 2004)

Centroboa: Luca Marziali (Ita 1991, dallo Spandau Berlino), Mislav Vrlic (Cro 1996)