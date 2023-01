La Pallanuoto Trieste riparte da Genova, ospite dell'ostico Quinto

Si riparte da Genova. Sabato 14 gennaio, nell’undicesima giornata di andata del campionato di serie A1

maschile, la Pallanuoto Trieste sarà ospite del Quinto. Si gioca nella piscina “Marco Paganuzzi” con

inizio fissato alle ore 18.00, la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della

società ligure.



Quattro settimane dopo il nitido successo casalingo sulla De Akker, la squadra sponsorizzata Samer &Co. Shipping - forte del terzo posto in classifica con gli stessi punti (24) dell’Ortigia Siracusa - si affaccia

alla prima uscita ufficiale del 2023. Il gruppo si è allenato con intensità, i test amichevoli con il Primorje

Rijeka sono stati utili per riprendere il ritmo-partita, ma la trasferta in casa di una compagine temibile

come il Quinto non rende tranquillo Daniele Bettini. “Gara complicata - conferma l’allenatore - la prima

uscita dopo la pausa è sempre un’incognita, in più ci troveremo davanti un avversario attrezzato, con

un paio di elementi di classe internazionale, che proverà a metterci in difficoltà davanti al pubblico di

casa, inoltre si giocherà in una piscina particolare dove non è immediato trovare punti di riferimento

visivi. Servirà una prestazione di alto livello, dovremo subito smaltire la ruggine derivata dal mese di

inattività”. In ogni caso, dal punto di vista fisico tutti gli elementi a disposizione di Bettini appaiono in

buone condizioni di forma. “Siamo bene - prosegue il tecnico ligure - abbiamo smaltito stanchezza e

qualche acciacco dopo i tanti impegni di novembre e dicembre. Sotto l’aspetto tattico sarà importante

limitare il loro pressing e, come sempre, imporre la nostra qualità. Non dovremo commettere l’errore di

adattarci al loro ritmo, attenzione che il Quinto è in crescita, punta in alto e scenderà in acqua con tanta

voglia di farci lo sgambetto”. Per quanto riguarda i tredici da schierare nessun dubbio, Bettini utilizzerà

la formazione tipo.



Dopo la mezza delusione della scorsa stagione, quando i liguri non riuscirono a centrare la

qualificazione per il round scudetto, l’ambiziosa società genovese si è mossa con intelligenza sul

mercato. In estate infatti stati messi a disposizione dell’allenatore Luca Bittarello il portiere Francesco

Massaro, l’attaccante montenegrino Petar Mijuskovic e soprattutto il fuoriclasse spagnolo Guillermo

Molina, strappato alla Rn Savona. Confermati il difensore Niccolò Figari (che ha vinto tutto con la Pro

Recco), il tuttofare Alessandro Di Somma (alla Pallanuoto Trieste nella stagione 2016/2017),

l’attaccante Roberto Ravina (14 gol in campionato) e il centroboa Andrea Fracas. In classifica il Quinto

si è installato in settima posizione con 15 punti, frutto soprattutto di un buon andamento esterno.

Davanti al pubblico amico i genovesi hanno messo in difficoltà Rn Savona, Ortigia Siracusa e lo scorso

10 dicembre anche l’An Brescia, che si è imposto a fatica per 6-10. L’ultimo precedente in ordine di



tempo tra le due formazioni risale al 2 ottobre 2021, quando la Pallanuoto Trieste passò alla“Paganuzzi” per 7-8.