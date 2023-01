La Pallanuoto Trieste esce sconfitta da Genova

Inizia con una sconfitta esterna il 2023 per la Pallanuoto Trieste, che nell’undicesima giornata di andata del campionato di serie A1 maschile è stata battuta dal Quinto Genova per 8-4. Alla “Paganuzzi” la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping fornisce una prestazione decisamente sottotono e scivola al quarto posto in classifica (24 punti), dietro la capolista Pro Recco (33), l’An Brescia (30) e l’Ortigia Siracusa (27), a +2 sul Savona (22). “Non abbiamo alibi - ammette l’allenatore Daniele Bettini - abbiamo giocato male per tutti i quattro tempi. Era una gara complicata, lo sapevamo, noi però ci abbiamo messo del nostro commettendo tantissimi errori. Dobbiamo ritrovare in fretta il nostro spirito”.

Tensione alta e pochi gol da ambo le parti in avvio. Gli alabardati passano con Inaba su rigore dopo 50’’ (0-1), Molina trova il pari in situazione di superiorità numerica (1-1). Nella seconda frazione i liguri si portano sul 2-1 con il solito Molina, poi una fiammata firmata da capitan Petronio e Mezzarobba vale il 2-3, ultimo vantaggio ospite del match. Prima del cambio di campo arriva il 3-3 firmato da Mijuskovic con l’uomo in più, preludio ad un terzo periodo dominato dal Quinto. I liguri infatti piazzano un parziale di 3-0 con il mancino Nora, Mijuskovic e Matteo Gitto in superiorità: 6-3 a 8’ dalla fine. La sterilità offensiva della Pallanuoto Trieste prosegue anche nel quarto tempo, Massaro ribatte un rigore a Inaba e Petronio prova a ridare fiato ai suoi (6-4 a 5’51’’ dalla sirena). Il -2 regge appena 40’’ e Villa con l’uomo in più trova il nuovo +3 (7-4). E quando l’ex Alessandro Di Somma mette dentro l’8-4 in controfuga il match va in archivio con anticipo.

Non c’è tempo per i rimpianti, mercoledì 18 gennaio alla “Bruno Bianchi” arriva il Nuoto Catania (ore 19.30) nel turno infrasettimanale.