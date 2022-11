Le "Orchette" regolano il Rapallo 13-6

Orchette d’autorità. Nella terza giornata di andata del campionato di serie A1 femminile, alla “Bruno Bianchi” la Pallanuoto Trieste ha regolato il Rapallo Pallanuoto per 13-6. La squadra sponsorizzata Samer &Co. Shipping incamera tre punti preziosi al termine di una prestazione senza dubbio positiva. “Buona prova - spiega l’allenatore Paolo Zizza - mi è piaciuto molto lo spirito di sacrificio messo in acqua dalle ragazze. Abbiamo margini di miglioramento, penso soprattutto alle situazioni di superiorità”.

La cronaca. Passano 31’’ e Carrasco sblocca la situazione (0-1). Le orchette reagiscono subito trascinate da una scatenata Vukovic: doppietta della numero 10 e “alzo e tiro” di Riccioli per il 3-1. Vanelo da boa sigla il 3-2 di fine primo periodo. Il secondo periodo si apre con il 4-2 di Vukovic in transizione, Cabona accorcia (4-3), la nazionale serba segna ancora per il 5-3. Trieste potrebbe allungare ma dai cinque metri Cergol si fa ipnotizzare da Caso: 5-3 al cambio di campo. Nella terza frazione Trieste prende il largo. Sparano para un rigore a Bianconi, Klatowski corona con un tocco dal palo una pregevole manovra con l’uomo in più (6-3), Gitto accorcia su rigore (6-4), Vukovic e Klatowski spingono la squadra di casa sul +4 (8-4). Bianconi trova l’incrocio dalla distanza (8-5), Klatowski finalizza un’altra bella azione corale con il 9-5. I gol che chiudono i conti arrivano nei primi 120’’ del quarto periodo, ad opera di Colletta e Riccioli, entrambe in superiorità. Sull’11-5 a 6’ dalla fine Trieste bada soprattutto a controllare, le segnature di Gitto, Santapaola e capitan Cergol (entrambe su rigore) ritoccano il punteggio fino al 13-6 della sirena. Mercoledì 16 novembre alla “Bruno Bianchi” (ore 19.30) orchette di nuovo in campo per affrontare l’Orizzonte Catania campione d’Italia in carica.