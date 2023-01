Le Orchette attendono la Rari Nantes Bologna alla "Bianchi"

Orchette al giro di boa. Sabato 14 gennaio, nella nona (ultima) giornata di andata del campionato di serie A1 femminile, la Pallanuoto Trieste ospiterà alla “Bruno Bianchi” la Rn Bologna. Inizio fissato alle ore 18.30, ingresso gratuito con prenotazione del posto tramite l’app iPrenota. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Vimeo.



L’ottima prestazione sfornata la scorsa settimana al cospetto della corazzata Plebiscito Padova ha decisamente giovato al morale della squadra sponsorizzata Samer &Co. Shipping. Ora però bisogna tornare in fretta a fare punti (la vittoria manca dal 3 dicembre, 4-8 sul campo della Florentia) per riconquistare il quarto posto in classifica, per adesso occupato dal Rapallo. Il confronto con la Rn Bologna rappresenta un’occasione ghiotta per le ragazze guidate da Paolo Zizza, che però non devono commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. “Affronteremo una compagine ben preparata - spiega l’allenatore partenopeo - che merita sicuramente qualcosa in più rispetto a quanto ha raccolto finora. In estate il Bologna si è rinforzato, ha un buon potenziale, ci aspetta una partita di disputare con la concentrazione alta. Vogliamo vincere, per farlo servirà una prestazione senza sbavature”. Le orchette si sono allenate con intensità in settimana e la condizione fisica del gruppo è soddisfacente. “Sappiamo cosa dobbiamo fare - continua Zizza - ovvero mettere in acqua lucidità e cinismo. In difesa concediamo ancora troppi gol facili e in attacco serve maggiore cattiveria. Il nostro obiettivo è quello di conquistare il bottino pieno, anche perché poi ci attendono tre partite una più difficile dell’altra”. Nessun problema di formazione, in ogni caso Zizza deciderà le tredici da mandare in acqua soltanto dopo la rifinitura del venerdì.



La compagine guidata in panchina da Andrea Posterivo dopo aver conquistato la promozione in serie A1 ha largamente operato sul mercato. In estate infatti sono arrivati ben sette innesti: il portiere Martina Allotta dalla Rn Perugia, il difensore Mariam Marchetti e l’attaccante (nel giro della nazionale) Elena Altamura, la tiratrice Anna Repetto e Federica De Vincentiis dal Nuoto Club Milano, la giovane magiara classe 2004 Frida Toth dall’Usve Budapest e la centroboa canadese Rae Francis Lekness dal Calgary Renegades. Nonostante un collettivo attrezzato, per adesso la Rn Bologna si ritrova all’ultimo posto in classifica con 3 punti, frutto della vittoria esterna sulla Rn Florentia. In fase offensiva attenzione soprattutto a Repetto e Lekness, autrici rispettivamente di 13 e 10 gol in campionato. Bisogna risalire fino al 17 marzo 2019 per l’ultimo confronto diretto tra le due formazioni quando entrambe militavano in serie A2, alla “Bianchi” le orchette vinsero per 12-10.