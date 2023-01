Netta vittoria delle Orchette, che alla Bianchi stendono il Bologna

Nitido successo casalingo per le orchette. Nella nona e ultima giornata di andata del campionato di serie A1 femminile, alla “Bruno Bianchi” la Pallanuoto Trieste ha regolato la Rn Bologna per 14-9. Una vittoria che proietta la squadra sponsorizzata Samer &Co. Shipping al quarto posto in classifica al giro di boa (in attesa del recupero tra Rapallo e Plebiscito). “Era importante conquistare il bottino pieno oggi - spiega l’allenatore Paolo Zizza - le ragazze hanno reagito bene dopo un inizio contratto, questi tre punti ci servono anche per cancellare le ultime sconfitte che un po’ iniziavano a pesare sotto l’aspetto mentale”.

Le ospiti appaiono più pimpanti in avvio. Altamura segna due volta (0-2), capitan Cergol inaugura la sua cinquina di reti con il rigore dell’1-2, Marchetti scrive 1-3. Le orchette reagiscono prontamente e ribaltano la situazione con De March (fredda dai 5 metri), Colletta e Klatowski in superiorità per il 4-3 di fine primo periodo. Nella seconda frazione un solo gol, quello di Marussi che con una staffilata a filo d’acqua insacca il 5-3 del cambio di campo.

Decisamente più scoppiettante il terzo periodo. De Vincentiis accorcia (5-4), Vukovic e Cergol trovano entrambe spazio sul primo palo per il +3 (7-4), poi alla doppietta di Repetto e al gol di Perna reagisce sempre la numero 6 in calottina bianca, che segna in tutti i modi e mantiene avanti le orchette per 9-7 con 8’ ancora da giocare. Nel quarto periodo la Pallanuoto Trieste rompe gli argini. Santapaola insacca il 10-7, Sparano è brava tra i pali e Colletta sforna una pregevole colomba che vale l’11-7. Lekness colpisce da boa (11-8), Cergol con una spettacolare azione solitaria rimette le cose a posto sul 12-8. A 4’28’’ dalla fine arriva anche il 13-8 firmato da Klatowski con una girata dai due metri, è la rete che chiude i conti. C’è ancora il tempo per le segnature di Altamura e Vukovic, che fissano il risultato sul definitivo 14-9.

Sabato 21 gennaio primo turno del girone di ritorno, la Pallanuoto Trieste sarà di nuovo impegnata alla “Bruno Bianchi” al cospetto della capolista Sis Roma (ore 18.30).