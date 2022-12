Le "orchette" affrontano in trasferta la Rn Florentia

Dopo due vittorie consecutive, che hanno garantito il quarto posto solitario in classifica, la squadra sponsorizzata Samer &Co. Shipping non vuole smettere di correre. In arrivo c’è un’altra sfida che si preannuncia equilibrata, che le orchette possono portare a casa a patto però di sfornare una prestazione di livello. Sabato 3 dicembre l'appuntamento è a Firenze contro la Rn Florentia, con inizio alle 18.30. Le ragazze alabardate sono ancora alle prese con qualche guaio fisico, in particolare Roberta Santapaola e Jelena Vukovic, entrambe comunque appaiono sulla via del recupero e la loro presenza non dovrebbe essere in dubbio a Bellariva.

“Abbiamo svolto una settimana di lavoro inteso - spiega l’allenatore Paolo Zizza - siamo in un buon periodo per quanto riguarda i risultati e vogliamo continuare così. Ci aspetta una gara difficile, la Florentia ha bisogno di vincere e non vorrà fare altri passi falsi, soprattutto in casa. Quindi massima concentrazione in tutte le fasi del gioco”. Zizza ha analizzato a fondo aspetti buoni e meno buoni della partita di sabato con il Bogliasco. “Dobbiamo migliorare nella gestione del risultato - continua il tecnico - con le liguri ci siamo ritrovati in vantaggio ma non abbiamo avuto la lucidità necessaria per chiudere i conti. Serve maggiore cinismo, anche per evitare di rischiare di perdere punti in un finale gol a gol”. Per quanto riguarda la formazione, dovrebbero rientrare nelle tredici il portiere Sara Ingannamorte e l’attaccante Beatrice Bozzetta.