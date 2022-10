La Pallanuoto Trieste conquista il primo successo stagionale

Arriva il primo successo stagionale per la Pallanuoto Trieste. Dopo lo spettacolare pareggio di ieri (10-10 contro l'Ortigia), nella seconda gara del gruppo D della Coppa Italia di serie A1 maschile in corso di svolgimento a Ostia, la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping ha superato la Distretti Ecologici Roma per 6-11. “Non sono contento della prestazione - spiega l’allenatore Daniele Bettini - abbiamo commesso troppi errori sia in fase difensiva che in attacco. Nel quarto periodo ci siamo sciolti e giocato con maggiore dinamismo”. La vittoria garantisce agli alabardati la qualificazione alla Final-Eight, per capire se come prima o seconda classificata del girone bisognerà aspettare la sfida di oggi alle 15.30 tra i capitolini e l’Ortigia Siracusa.

La gara scorre via sulle ali dell’equilibrio per 24’. Alla fine del primo periodo è 2-2 grazie alle reti di Lucci, Razzi, Mladossich e Spione. Si segna poco nella seconda frazione: Mezzarobba porta avanti Trieste (2-3), Francesco Faraglia a 40’’ dal campo di campo trova il 3-3. I romani tengono botta anche nella terza frazione. Inaba segna una doppietta prima di lasciare il campo, Valentino firma la sua prima rete in partita ufficiale con la calottina alabardata ma la Distretti Ecologici rimane in scia grazie a Spione e Viskovic. Si entra nell’ultimo tempo col risultato fissato sul 5-6. Podgornik sigla il +2 (5-7) e Spione accorcia di nuovo sul 6-7. Qui la Pallanuoto Trieste alza finalmente il ritmo e grazie ai gol di Buljubasic, Mladossich, Vrlic e Razzi chiude i conti sul 6-11. In casa Pallanuoto Trieste c’è preoccupazione per l’infortunio occorso al giapponese Yusuke Inaba, che ha subìto un colpo fortuito al volto.