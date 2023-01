Le Orchette attendono la capolista Sis Roma

Arriva la capolista. Sabato 21 gennaio, nella prima giornata di ritorno del campionato di serie A1

femminile, alla “Bruno Bianchi” la Pallanuoto Trieste ospita la Sis Roma. Inizio fissato alle ore 18.30,

ingresso gratuito con prenotazione del posto tramite l’app iPrenota. La gara sarà trasmessa in diretta

streaming su Vimeo.

Dopo il prezioso successo sulla Rn Bologna, che ha permesso alla squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping di risalire al quarto posto in classifica, le orchette si preparano ad una sfida affascinante e allo stesso tempo parecchio complicata. La Sis Roma infatti appare come la pretendente numero uno allo

scudetto, alle ragazze allenate da Paolo Zizza servirà una prestazione super per provare a mettere in

difficoltà le capitoline. “La Sis è veramente una corazzata - spiega l’allenatore - ricca di talento e

individualità, completa in ogni reparto. Abbiamo un compito improbo, in ogni caso vogliamo provarci.

Non abbiamo nulla da perdere e come dimostrato un paio di settimane fa con il Plebiscito le qualità non

ci mancano anche per far soffrire una compagine così forte”. La settimana di allenamenti è filata via

tranquilla in casa Pallanuoto Trieste. “Nessun problema fisico - conferma Zizza - abbiamo lavorato con

discreta continuità. In acqua vorrei vedere un’ulteriore crescita sotto il piano del gioco, dobbiamo

assolutamente limitare il numero di errori che anche sabato scorso ci sono costati gol evitabili. Sarà

importante restare dentro al match dal punto di vista mentale”. Per quanto riguarda la formazione, Zizza

opererà un paio di avvicendamenti nelle tredici, da decidere comunque dopo l’allenamento di rifinitura.



Percorso netto in campionato con 9 vittorie su 9 partite disputate con 144 gol segnati (miglior attacco),

con la ciliegina del 10-5 rifilato all’Orizzonte Catania una settimana fa. Solo vittorie anche in Coppa

Italia e quarti di finale di Champions League raggiunti. La compagine allenata da Marco Capanna sta

regalando spettacolo, dall’alto di una rosa che costituisce pure l’asse portante del Setterosa. La Sis

infatti non ha praticamente punti deboli. La difesa è imperniata sull’esperienza di Chiara Tabani, che

con 27 gol comanda anche la classifica marcatori. Domitilla Picozzi dirige le manovre offensive, la

coppia di centroboa composta da Giuditta Galardi e Agnese Cocchiere garantisce profondità ai due

metri, Sofia Giustini, Chiara Ranalli e l’australiana Abby Elizabeth Andrews (unico innesto estivo) sanno

sempre rendersi pericolose al tiro. Sono già due i confronti tra Pallanuoto Trieste e Sis Roma in

stagione, entrambi vinti dalle giallorosse per 15-6 in Coppa Italia e 17-9 in campionato.