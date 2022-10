Euro Cup, girone di ferro per la Pallanuoto Trieste

La Len ha reso noto il sorteggio del secondo turno di Euro Cup. Si prospetta un altro girone di ferro per la Pallanuoto Trieste. La squadra di coach Bettini è stata inserita nel gruppo A, le cui sfide si disputeranno a Sabac, in Serbia. Gli alabardati affronteranno Jadran Herceg Novi (Montenegro),

Vk Solaris (Croazia), i padroni di casa del Vk Sabac e il Pays d’Aix (Francia). Si giocherà tra il 27 e il 30 ottobre, e si qualificano agli ottavi di finale solo le prime due. Impegno molto complicato per la Pallanuoto Trieste: Jadran Herceg Novi e Sabac hanno disputato i primi due turni eliminatori di Champions League, il Solaris di Sebenico ha appena conquistato il primo posto nel proprio raggruppamento in Euro Cup, e anche i transalpini del Pays d’Aix rappresentano avversario da non sottovalutare.

“Evidentemente siamo poco fortunati con i sorteggi - spiega l’allenatore Daniele Bettini - siamo capitati di nuovo in un girone parecchio difficile, ci attendono altri quattro giorni di battaglie che decideranno il nostro destino europeo. Non ci facciamo spaventare dal blasone e dalla forza delle avversarie, ci giocheremo le nostre possibilità di qualificazione ben consapevoli del nostro valore”. Per il direttore sportivo Andrea Brazzatti “sarà ancora più tosta rispetto a Barcellona. Pensiamo soltanto a noi, abbiamo le carte in regola per superare anche il secondo turno”.