La Pallanuoto Trieste fa visita allo Szolnok per i quarti di Euro Cup

La campagna continentale della squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping entra nel vivo. Dopo aver superato tre turni, ultimo in ordine di tempo gli ottavi di finale con il Noisy Le Sec a dicembre, i

ragazzi di Daniele Bettini sono pronti per la sfida alla forte compagine ungherese. La prestazione di

Brescia ha restituito ai ragazzi alabardati morale e sicurezza nei propri mezzi, componenti fondamentali

per dare il meglio in un doppio confronto che si preannuncia estremamente complicato. “Dopo

Mompiano - spiega l’allenatore Daniele Bettini - eravamo arrabbiati per il risultato ma allo stesso tempo

consapevoli di aver giocato una gran partita, su ritmi a noi consoni, lottando alla pari con una

formazione da Champions. Dobbiamo ripeterci”. Il gruppo è partito alla volta di Szolnok nella mattinata

di martedì, in serata allenamento di rifinitura. “Loro hanno almeno un paio di elementi di livello

superiore - continua Bettini - e tanta quantità, del resto non si va avanti in Europa se non sei attrezzato.

Mi attendo una sfida intensa, si farà parecchio sentire l’importanza della posta in palio e sarà

fondamentale gestire la situazione anche in ottica gara di ritorno. Come sempre dipende da noi,

cercheremo di imporre qualità, nuoto, fisico e organizzazione tattica. Anche se sappiamo bene che

davanti avremo un avversario di spessore, che per di più potrà sfruttare il fattore campo”. Nessun

problema di formazione per Bettini, che riproporrà gli stessi tredici che hanno sfiorato l’impresa a

Brescia.



La Champions League vinta nel 2017 e l’Euro Cup nel 2021, con l’aggiunta della Supercoppa Europea

del 2017 e 10 scudetti, fanno dello Szolnok è una delle società più blasonata della waterpolo magiara.

Negli ottavi di finale i biancoblu hanno superato l’Honved nel “derby”, ribaltando con un 8-5 casalingo la

sconfitta di 2 incassata a Budapest. In patria lo Szolnok occupa la seconda posizione, a -5 dalla

capolista Ferencvaros e nell’ultimo turno ha ceduto il passo allo Szeged per 9-8. Il team allenato da

Zoltan Hangay ha nel veterano Matyas Paszotr e nel giovante talento classe 2002 Zsombor Szeghalmi

i due elementi di maggiore pericolosità offensiva, assieme al centroboa Andras Teleki (un’esperienza in

Italia al Savona nella stagione 2017/2018) e al capitano David Jansik. Attorno a loro ruota un gruppo di

atleti cresciuti nella miglior scuola pallanuotistica del mondo. Non ci sono precedenti tra Szolnok e

Pallanuoto Trieste, un anno fa gli ungheresi vennero eliminati nei quarti di finale di Euro Cup dall’Ortigia



Siracusa e lo scorso 15 ottobre si arresero sempre all’Ortigia (11-9 per i siciliani) nel primo girone diqualificazione.