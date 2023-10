Pallanuoto: Trieste trionfa a Bologna su un campo difficile

Altra vittoria per la Pallanuoto Trieste e primo posto in classifica (in coabitazione). Nella quarta giornata del campionato di serie A1 maschile, la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping ha battuto in trasferta la De Akker Bologna per 9-11. Il successo dello Stadio del Nuoto permette alla squadra alabardata di rimanere in vetta a punteggio pieno (12 punti) assieme alla Pro Recco. “Contento di questo risultato ottenuto su un campo difficile - spiega l’allenatore Daniele Bettini - complimenti ai miei ragazzi. Certo, non possiamo essere sempre brillantissimi considerato il calendario così fitto, ora pensiamo ai prossimi impegni”. “Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata - analizza il d.s. Andrea Brazzatti - loro si sono confermati ostici e quadrati. L’importante oggi era conquistare il bottino pieno”.

Avvio scoppiettante. Razzi firma lo 0-1 su rigore dopo 1’23’’ dal primo sprint, i padroni di casa fanno circolare bene il pallone con l’uomo in più e vanno sul 3-1 grazie a Luongo, Cocchi e Puccio. Mezzarobba accorcia in transizione (3-2) e Camilleri risponde dalla distanza (4-2). Marziali si libera dal palo in superiorità (4-3) e Valentino agguanta il pareggio (4-4). Nella seconda frazione la Pallanuoto Trieste prova ad allungare. Podgornik sigla il vantaggio esterno (4-5) e Camilleri impatta (5-5). Bini si trova tutto solo ai due metri e mette dentro il 5-6, Petronio trasforma il rigore del 5-7 e Buljubasic buca il primo palo: 5-8 al cambio di campo.

Nella terza frazione i ritmi calano e i felsinesi ne approfittano. Camilleri su rigore sigla il 6-8, Mezzarobba in doppia superiorità numerica ristabilisce il +3 (6-9), Luongo colpisce sul palo lungo (7-9) e Mladossich non sbaglia il rigore del 7-10. L’ultimo minuto del tempo è favorevole alla De Akker: Luongo fa tris e Camilleri trova l’angolino dalla distanza, 9-10 e partita in bilico a 8’ dalla fine. Nel quarto periodo Bettini inserisce Oliva al posto di Caruso tra i pali, gli alabardati amministrato con lucidità i possessi offensivi e non concedono ripartenze. Mezzarobba in superiorità insacca la sua tripletta personale e il prezioso 9-11, nel finale i felsinei provano ad accorciare mandando anche il portiere Santini in avanti, Oliva stoppa l’ultima offensiva della De Akker e blinda il definitivo 9-11.

Adesso è di nuovo tempo di Euro Cup maschile: giovedì 19 ottobre alla “Bruno Bianchi” seconda partita della fase a gironi, derby italiano con l’Ortigia Siracusa (ore 20.00).

DE AKKER BOLOGNA - PALLANUOTO TRIESTE 9-11 (4-4; 1-4; 4-2; 0-1)

DE AKKER BOLOGNA: Santini, Mengoli, Puccio 1, Marchetti, De Freitas, Grossi, Camilleri 4, Milakovic, Poco Tomas, S. Luongo 3, Cocchi 1, De Simon, Pederielli. All. Mistrangelo

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik 1, Petronio 1, Buljubasic 1, Vrlic, Valentino, Dasic, Mezzarobba 3, Razzi 1, Marziali 1, Bini 1, Mladossich 2, Caruso, A. Fumo. All. Bettini

Arbitri: Brasiliano e Rovida

NOTE: nessuno uscito per limite di falli; superiorità numeriche De Akker Bologna 3/11+1 rigore, Pallanuoto Trieste 4/4+3 rigori