La Pallanuoto Trieste chiude con una vittoria di spessore il girone di Euro Cup

Una Pallanuoto Trieste solida corona con un successo di assoluto prestigio il girone di Euro Cup. Nella piscina “Josep Valles” di Barcellona i triestini regolano 10-7 il Vasutas, blasonata fomazione di Budapest. Una vittoria che permette alla formazione di Bettini di chiudere al secondo posto il il gruppo D. “Eravamo stanchi sia noi che loro - analizza l’allenatore - la prestazione è stata positiva, ho visto tante buone cose, andiamo avanti su questa strada che la stagione è ancora lunghissima”.

Gli ungheresi trovano il vantaggio (0-1) con Matyas Meszaros dopo ben 2’08’’, Mezzarobba impatta con l’uomo in più per l’1-1 di fine primo periodo. Nel secondo periodo Trieste prova ad allungare. Petronio colpisce dalla distanza (2-1), Buljubasic infila il pallone sotto l’incrocio (3-1), Podgornik conclude con la rete del 4-1 una fuga solitaria. Nagy accorcia (4-2), ma ci pensa ancora Podgornik a tenere a distanza in magiari: 5-2 al cambio di campo. Gli alabardati continuano a macinare gioco e mettono in acqua tanta attenzione difensiva. Nella terza frazione si va in gol solo in superiorità. Gal sigla il 5-3, Bini risponde per il 6-3, l’altro mancino Gyarfas riporta il Vasutas sul -2 (6-4). In apertura di quarto periodo gli ungheresi vanno anche sul -1 (6-5 con gol in superiorità di Nagy), poi c’è solo Trieste. Mezzarobba colpisce da posizione centrale (7-5), Buljubasic finalizza con la solita freddezza la superiorità dell’8-5, Oliva fa buona guardia dietro e Razzi insacca il 9-5 a 3’53’’ dalla sirena. Gara quasi in ghiaccio, Tatrai trova il 9-6, ci pensa Mladossich con un gran diagonale a chiudere i conti con il 10-6 a 1’14’’ dalla fine. Gyarfas rende meno amaro il passivo per la compagine di Budapest, alla sirena il punteggio recita 10-7 per i ragazzi alabardati. “Bene così - chiosa il d.s. Andrea Brazzatti - la squadra sta dimostrando

evidenti segnali di crescita”. Il prossimo turno di Euro Cup è in programma tra il 28 e il 30 ottobre con sede e avversari ancora da definire.

Gli alabardati torneranno in acqua per il campionato di serie A1 maschile. Sabato 22 ottobre infatti si gioca la prima giornata, la Pallanuoto Trieste sarà impegnata nella difficile trasferta di Salerno.