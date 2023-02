Le Orchette si impongono in rimonta sul Como Nuoto

Grazie ad un clamoroso parziale di 5-0 negli ultimi 6’, la Pallanuoto Trieste batte il Como Nuoto (10-8) nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile. Partita dalle mille emozioni alla “Bruno Bianchi”, con la squadra sponsorizzata Samer &Co. Shipping che inizia bene, poi subisce il ritorno delle lombarde e infine imbastisce una incredibile rimonta. “Ci voleva la vittoria - spiega l’allenatore Paolo Zizza - la prestazione però per tre tempi non è stata all’altezza. Abbiamo commesso troppi errori, quando siamo andati sotto ho chiesto una reazione e le ragazze sono state brave a ribaltare il punteggio. In settimana avremo diversi aspetti sui quali lavorare e migliorare”.

Santapaola sblocca la situazione dopo 1’40’’ (1-0), Bianca Romano risponde (1-1), una bordata mancina di Riccioli vale il 2-1, Iannarelli trova la colomba del 2-2. Colletta dal palo in superiorità spinge le orchette sul 3-2 e dopo due assist capitan Cergol si mette in proprio con la transizione dal lato “cattivo” per il 4-2. Nella seconda frazione Trieste perde il filo del discorso. Passano 30’’ e Fisco colpisce dalla distanza (4-3). Le rane rosa mettono la freccia con le reti in superiorità di Lanzoni e Tedesco: 4-5 a metà partita.

Le difficoltà aumentano nel terzo periodo. Le ospiti vanno sul +2 con Bianca Romanò (4-6), Colletta interrompe il lungo digiuno offensivo delle orchette (5-6) ma gli ultimi 60’’ del tempo sono esiziali causa le reti della solita Bianca Romanò in superiorità e Borg. Si entra negli ultimi 8’ di gioco con le ospiti avanti di 3 (5-8). Nel momento più complicato Trieste trova energie e cuore per ribaltare il punteggio. Il quarto periodo è un assolo alabardato. Riccioli in superiorità accorcia sul 6-8, Vukovic sempre con l’uomo in più timbra il 7-8, Colletta mette il pallone sotto l’incrocio per l’8-8 a 4’20’’ dalla fine. Le orchette non si fermano, Santapaola chiude una superiorità con il tanto agognato sorpasso (9-8) e Cergol manda in ghiaccio il match con la ripartenza solitaria del definitivo 10-8. Sabato 18 febbraio impegno sul campo del Bogliasco (ore 18.00).