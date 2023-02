Trasferta amara a Buia per l'Antica Sartoria

Partita senza punti per il Volley Club che perde 3 a 0 nel difficilissimo campo di Buia. Partita che mai è in discussione con le Sartine che a parte l'avvio di set sprint mai riescono ad impensierire le avversarie che sfoderano una prestazione superiore e di alto livello soprattutto nella fase di contrattacco per un 3 a 0 che non compromette il percorso delle Sartine visti gli altri risultati ma sicuramente mette il giusto pelo al campionato per le prossime giornate.

"Le avversarie erano e si sono espresse sicuramente ad un livello differente rispetto a quelle dell'andata ed era una partita di qualità dove bisognava esprimere alto livello nell'esecuzione individuale cosa che non siamo riusciti a fare e loro hanno vinto meritatamente - sono le parole di Coach Stefini - La fase di cambio palla rimane una costante e una base sul contrattacco invece siamo stati estremamente negativi e questo ha inciso sul match. La partita ci ha mostrato che i livelli a cui ci si deve esprime ma soprattutto arrivate a giocare sono molto alti perché questo è quello che richiede il campionato. Sicuramente abbiamo molto chiaro cosa fare nei prossimi sfidanti mesi".