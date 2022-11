Rosso Volley Club, contro Prata arriva la prima sconfitta in Serie D

Niente da fare per il Rosso Volley Club Trieste, che è stato superato in casa dal Prata Volley con il risultato finale di 2-3. Partita difficile per i padroni di casa che subiscono in ricezione le buone battute degli avversari e a loro volta non riescono a mettere in difficoltà la ricezione del Prata. Per tutto il primo set il Rosso Volley Club Trieste riesce a costringere il Prata all'inseguimento e punto a punto porta a casa la frazione vincendo per 25-18. Il secondo set i padroni di casa partono male (0-5) e, costretti a rincorrere l'avversario, non riescono a ribaltare la situazione, che li porta a perdere il set 17-25. Nel terzo set le due squadre si equivalgono. Si vedono pochi errori e buoni attacchi ma prevale il Prata per 20-25. Qui c’è il cambio di marcia. Il quarto set è interamente dominato dal Rosso Volley Club che, ritrova determinazione e aggressività, non concedendo niente agli avversari e vincendo per 25-9. L'ultimo set è una vera e propria lotta per vincere la partita. Si va al cambio campo sul 7-8 e nessuna delle due squadre è disposta a perdere l'incontro, ma il set si conclude con la vittoria del Prata per 13-15.

"Dovevamo metterci qualcosa di più per vincere questo incontro - ha detto a fine gara l’allenatore dei triestini Diego Rota. Il Prata è una bella squadra, formata da giovani capaci e promettenti, che ci hanno messo in difficoltà con buone battute e sfoderando un buon gioco in attacco. Ricezioni non sempre precise non ci hanno permesso di esprimere il nostro gioco e a muro non sempre siamo stati determinanti. Sono comunque contento di aver portato a casa un punto, importante per la classifica".