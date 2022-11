Prima vittoria in campionato per il Volley Club Trieste

Una bella e determinata Sartoria si impone 3-0 sulla Logica Stella Volley. Sabato in una gremitissima Cobolli Currò e compagne partono in maniera perfetta: con una ricezione impeccabile e una precisa distribuzione del gioco le attaccanti esterni Udina (top scorer con 14 punti) e Crucitti chiudono in attacco con conclusioni risolutive portando la squadra a condurre il set. Lo Stella, che fa della difesa e della fase di transizione la sua arma, pazientemente resta incollata alla partita senza lasciarsi scappare il set e riagguantando nel finale le padrone di casa. Si va ai vantaggi dove sono però le Sartine ad avere la meglio grazie a un inserimento importante di Favento e alla grande concentrazione e precisione ottimamente rappresentati dalla solidità di capitan Currò. Si chiude 29 a 27. Il secondo set inizia subito con un break triestino con le centrali Bodigoi e Barnabà che danno sostanza e punti alla manovra bianconera soprattutto al servizio e a muro e con una onnipresente Rescali che riceve e difende con percentuali mostruose. Il set continua sempre con la conduzione del Volley Club senza che le avversarie riescano ad avvicinarsi e si chiude sul 25 a 21. Il parziale successivo è sulla falsa riga dei precedenti. Vattovaz in palleggio continua a lavorare sapientemente con le centrali e le esterne e Udina si conferma riferimento in attacco con un bel allungo sul 19 a 13. Quando sembra tutto finito si rifà sotto lo Stella fino meno uno (20 a 19) ma poi nuovamente le bianconere riprendono il filo del gioco e chiudono anche il terzo set in maniera perentoria con un 25 a 21.

"È arrivata la prima vittoria in campionato – così il coach Andrea Stefini - ovviamente c’è tanto entusiasmo ma soprattutto felicità per le ragazze che finalmente possono raccogliere gratificazione e convinzione tangibile per l’enorme lavoro fatto fino ad ora. La partita non era per niente scontata, anzi nascondeva molte insidie ma soprattutto il primo set ha rappresentato un punto molto importante con delle azioni di altissimo livello sul cambio palla. Il fatto di essere riusciti a chiudere ai vantaggi la prima frazione è stato un altro passo di crescita importante".