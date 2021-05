Il campo del Fani Olimpia ospiterà la Paolo Rossi Academy

Il camp dedicato al campione del mondo dell'82, si terrà dal 14 al 19 giugno in via Pascoli 31/a e sarà aperto a bambini e bambine dai 6 ai 14 anni

C'è anche il campo del Fani Olimpia tra le sedi che ospiteranno la Paolo Rossi Academy. Il camp dedicato al campione del mondo dell'82, si terrà dal 14 al 19 giugno in via Pascoli 31/a e sarà aperto a bambini e bambine dai 6 ai 14 anni, tesserati e non, provenienti da qualsiasi parte d'Italia. Al termine dell'esperienza verrà inoltre consegnato ai partecipanti un attestato firmato e consegnato da un campione legato alla storia della Nazionale di calcio e i migliori quattro atleti di ogni Camp parteciperanno ad una giornata di gare presso il Centro Tecnico di Coverciano. "Avere la possibilità di partecipare a questo progetto - ha dichiarato Flavio Era, DS del Fani Olimpia - ci rende molto orgogliosi in quanto l'artefice di questa Academy è stato proprio Paolo Rossi e tutto viene portato avanti dalla sua famiglia dopo la sua prematura scomparsa".

Paolo Rossi Academy

La Paolo Rossi Academy è una realtà che ha come obiettivo quello di aiutare dei giovani a realizzare i propri sogni. Attraverso lo Young Players Soccer Club cerchiamo di far sperimentare ai giovani partecipanti cosa significa far parte di un gruppo, di un team, imparando il rispetto per i compagni e per gli avversari. Il progetto nasce con l’obiettivo di far vivere ai ragazzi una settimana all’insegna del divertimento e dello sport, ed esprimere al meglio le proprie capacità tecniche, tattiche e motorie, seguendo elevati standard qualitativi. Il Camp rappresenta la più alta espressione del gioco del calcio e il punto cardine è dunque l’educazione sportiva, base essenziale per apprendere le nozioni calcistiche. Alle lezioni di calcio si alternano momenti di svago, sotto la guida di istruttori altamente qualificati.