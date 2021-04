Il Milan nella famiglia di Parole O_Stili, domani la firma del manifesto

Il Milan sarà la prima squadra di calcio di serie A a firmare ufficialmente il Manifesto della comunicazione non ostile per lo sport. L'appuntamento è in programma domani 13 aprile alle ore 17 e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Parole O_Stili. A presenziare durante la sottoscrizione, oltre alla presidente di POS Rosy Russo, ci saranno anche l'amministratore delegato dei rossoneri Ivan Gazidis e il Chief Communication Officer Pier Donato Vercellone.

E' inoltre prevista la partecipazione anche del difensore Davide Calabria, di Deborah Salvatori Rinaldi, attaccante della formazione femminile, l'indimenticato Franco Baresi (nelle vesti di vice presidente onorario del Milan), oltre al vicedirettore del Corriere della Sera Venanzio Postiglione e Daniella Matar, corrispondente sportiva dall’Italia per Associated Press.

L'importante evento durerà circa 50 minuti e porterà in scena il dibattito sul tema dei linguaggi ostili nel mondo del calcio, dentro e fuori dal campo. "Una sottoscrizione ufficiale - fanno sapere da POS - che nei prossimi mesi si concretizzerà con un percorso di formazione a cui parteciperanno le rappresentanze di AC Milan".