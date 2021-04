Perugia-Triestina 2 a 1 | Le pagelle: harakiri Unione, il Grifo rimonta e vince in cinque minuti

La trasferta in Umbria finisce male per gli uomini di Pillon che dopo essere passati in vantaggio si sciolgono come neve al sole e subiscono la rimonta del Grifo. Prossimo impegno lunedì 19 aprile in casa contro il Sudtirol.

Offredi 6

Nel primo tempo sventa un cross insidioso del Perugia e nel secondo tempo si supera sul mancino di Melchiorri. A dieci minuti dalla fine compie due interventi di fila che sbrogliano una situazione complicata per la difesa. Sul pareggio di Murano non ha particolari responsabilità e sul raddoppio di Minesso arriva in leggero ritardo.