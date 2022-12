"Buon Natale Trieste", torna il tradizionale torneo di Pallanuoto alla piscina Bianchi

Torna anche quest'anno la manifestazione “Buon Natale Trieste”, che si terrà alla piscina “Bruno Bianchi” con una inedita collaborazione tra le principali società sportive cittadine, che si cimenteranno in un torneo di pallanuoto a scopo benefico. L'evento, che gode del patrocinio del Comune di Trieste, è organizzato dall’Ente di promozione sportiva Asi, con la collaborazione della Pallanuoto Trieste e della Fin Plus Trieste. È stato presentato nella sala H2Openspace della “Bruno Bianchi” da Franco Del Campo, presidente della Fin Plus Trieste, Paris Lippi consigliere nazionale Asi, dal presidente Enrico Samer e il direttore sportivo della Pallanuoto Trieste, Andrea Brazzatti. “Buon Natale Trieste” si svolgerà lunedì 19 dicembre, con inizio alle ore 18.00, nella vasca tuffi della “Bruno Bianchi”. Sei le società sportive cittadine - Pallacanestro Trieste, Triestina Calcio, Futurosa, Pallamano Trieste, Venjulia Rugby e New Virtus Volley - che formeranno quattro squadre miste (maschile e femminile) che si sfideranno in brevi partite di pallanuoto di due tempi di 4 minuti ciascuno, affiancati dagli atleti di serie A1 maschile e serie A1 femminile della Pallanuoto Trieste.

Nella prima semifinale si affronteranno Pallacanestro Trieste-Futurosa contro il Venjulia, nella seconda semifinale Triestina Calcio contro Pallamano Trieste-New Virtus Volley. A seguire le finali per il terzo posto e per il primo posto. Il pubblico potrà accedere alla piscina, con ingresso gratuito, mediante la prenotazione app iPrenota (ulteriori informazioni saranno pubblicate in merito sui canali social della Pallanuoto Trieste). In occasione dell’evento è stata prodotta una t-shirt, che potrà essere ritirata previo un’offerta libera che verrà poi donata in beneficenza all’Associazione Astad.

“Dopo qualche anno di assenza - spiega il consigliere nazionale Asi Paris Lippi - abbiamo deciso di tornare ad organizzare questo torneo, abbiamo riscontrato subito grande entusiasmo e voglia di partecipazione, e per questo ringrazio la Fin Plus Trieste, che ha messo a disposizione gratuitamente l’impianto, e tutte le società che hanno aderito senza pensarci un attimo”. “Per noi è un piacere ospitare la manifestazione – ha dichiarato Franco Del Campo - sarà interessante vedere atleti abituati a discipline come calcio, pallacanestro, pallamano, rugby e pallavolo cimentarsi in uno sport così particolare come la pallanuoto”. “È soprattutto un’occasione per stare insieme – ha detto il presidente della Pallanuoto Trieste Enrico Samer - e fare in modo che giocatori e giocatrici delle varie società cittadine si possano conoscere. Il divertimento sarà assicurato, ci auguriamo che sia una grande festa, per questo invitiamo il pubblico ad assistere”. In chiusura, Andrea Brazzatti ha spiegato nei dettagli l’evento, che vedrà coinvolte quattro squadre composte da 7 giocatori, precisando che in acqua ci sarà sempre un pallanuotista “di mestiere” al quale però sarà vietato tirare in porta. L’appuntamento per tutti gli appassionati, quindi, è per le ore 18.00 di lunedì 19 dicembre, alla piscina “Bruno Bianchi”.