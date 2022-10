Riapre al pubblico la Piscina di San Giovanni

La Piscina di San Giovanni ha riaperto i battenti. Da oggi, lunedì 31 ottobre, l’impianto gestito dalla Pallanuoto Trieste è tornato finalmente in piena attività, con un paio di mesi di ritardo rispetto al previsto. Sono stati infatti operati alcuni delicati lavori di manutenzione straordinaria al tetto, grazie all’intervento del Comune di Trieste - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva - che ha ripristinato al meglio la struttura. Tutto pronto, quindi, per la nuova stagione sportiva. L’offerta allestita dello staff della piscina è ricca e adatta ad ogni fascia d’età. Si va dal nuoto libero ai corsi di nuoto (Scuola Nuoto Federale) per bambini e adulti, acquagym, ampia la gamma dei corsi di fitness (super jump, pilates, zumba, ginnastica posturale solo per citarne alcuni), indoor cycling, a disposizione degli utenti c’è una sala pesi perfettamente attrezzata.

La Piscina di San Giovanni è dotata di una vasca da 25 metri per il nuoto e un vasca di dimensioni ridotte dedicata in particolare ai più piccoli. Per il parcheggio è attiva la convenzione con il Park San Giovanni (viale Sanzio 33) (2 ore a 35 centesimi). La Piscina di San Giovanni si trova in via San Cilino 42/1, vicino al capolinea degli autobus 6 e 9. È aperta con orario 7.00-22.00 dal lunedì al venerdì, 7.30-14.00 al sabato e 8.00-13.00 alla domenica. Per informazioni www.piscinadisangiovanni.com, pagina Facebook della Piscina di San Giovanni e anche su Instagram.