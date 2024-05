Playoff serie A1M, la Pallanuoto Trieste chiude all'ottavo posto

TRIESTE - Alla “Bruno Bianchi” la Pallanuoto Trieste cede alla Telimar Palermo per 12-16. I siciliani chiudono la serie sul 2-0 e per la squadra giuliana arriva un ottavo posto conclusivo. Ultima panchina alabardata per l’allenatore Daniele Bettini, che si congeda dopo aver conquistato un terzo posto in regular season (2022), una semifinale scudetto (2022) e una semifinale di Euro Cup (2023). “Sono stato benissimo qui, è stato un percorso lungo segnato da tanti bei momenti. Sempre forza Pallanuoto Trieste”.

La cronaca

Avvio scoppiettante, gli ospiti aprono le marcature con Lo Cascio (0-1) e allungano con una doppietta di Vitale (0-3). Trieste accorcia con Mezzarobba con l’uomo in più (1-3). Hooper insacca in superiorità (1-4), risponde Marziali (2-4), una deliziosa colomba di Mezzarobba fissa il risultato sul 3-4 alla fine del primo periodo. Nella seconda frazione i siciliani provano a scappare. Occhione firma il 3-5, Dasic replica subito per il 4-5, Hooper e una doppietta di Marini valgono il +4 Telimar (4-8). Giorgetti e Lo Dico rispondono a Podgornik e Petronio (6-10), Mladossich colpisce dalla distanza per il 7-10 di metà match. Nel terzo periodo c’è Caruso tra i pali. Petronio accorcia con una staffilata da posizione “2” (8-10), poi il Telimar si porta sull’8-13 con Hooper e Giorgetti. Petronio non ne vuole sapere di arrendersi (9-13) ma Occhione ristabilisce il +5 ospite: 9-14 a 8’ dalla fine. Nel quarto periodo i ritmi si abbassano e il Telimar bada solo ad amministrare il cospicuo vantaggio. Dopo il tap-in di Bini (10-14), vanno in gol il solito Hooper, Podgornik e Marziali per il definitivo 12-16 della sirena, non prima del lungo e meritatissimo applauso della “Bruno Bianchi” a Daniele Bettini.

Il tabellino

PALLANUOTO TRIESTE - TELIMAR PALERMO 12-16 (3-4; 4-6; 2-4; 3-2)

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik 2, Petronio 3, Buljubasic, Vrlic, Valentino, Dasic 1, Mezzarobba 2, Razzi, Marziali 2, Bini 1, Mladossich 1, Caruso, Liprandi. All. Bettini

TELIMAR PALERMO: Jurisic, Marini 2, Vitale 2, Fabiano, Giorgetti 2, Hooper 6, Giliberti, Metodiev, Lo Cascio 1, Occhione 2, Lo Dico 1, Woodhead, Nunez, Nuzzo. All. Baldineti

Arbitri: Braghini e Romolini

NOTE: nessuno uscito per limite di falli; superiorità numeriche Pallanuoto Trieste 3/9, Telimar Palermo 6/10+1 rigore