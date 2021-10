Poker di vittorie per l’Allianz Pallacanestro Trieste: battuta la Gevi - Napoli a 77 - 75

L’Allianz Pallacanestro Trieste, al termine di una vera e propria battaglia, supera sul parquet amico la GeVi Napoli con il punteggio di 77-75, inanellando il quarto successo stagionale. I biancorossi torneranno in campo sabato prossimo, palla due alle 20:30, in Sardegna ospiti della Dinamo Sassari.

Nel primo quarto sono gli ospiti a partire con il piede premuto sull’acceleratore. I partenopei si spingono sul 7-2 con la squadra di coach Ciani che denota subito certe difficoltà, le quali non abbandoneranno il collettivo biancorosso fino all’intervallo lungo. I padroni di casa faticano a servire i propri lunghi, collezionando poi molte conclusioni imprecise dall’arco. Nonostante ciò Trieste rimane incollata gli avversari grazie soprattutto alle giocate di Banks. Dopo 10’ il tabellone recita 22-16 in favore di Napoli. Tornati sul parquet quattro punti consecutivi di Lever (20-22) dopo 2’23” sembrano dare la scossa all’Allianz ma il team di coach Sacripanti non ci sta. I partenopei, molto fisici in difesa dove chiudono tutti gli spazi alle trame offensive triestine, guidati dall’ex scatenato Parks toccano il +11, massimo vantaggio, prima che tre liberi di Grazulis fissino il punteggio sul 33-41 con cui le due compagini rientrano negli spogliatoi.

Nel terzo periodo i padroni di casa provano ad essere più ordinati nei propri attacchi, cercando di coinvolgere tutti i giocatori. Trieste rimane aggrappata al match, rispondendo colpo su colpo alle iniziative del solito Parks. A 3’00” dall’ultimo intervallo è Fernandez a salire in cattedra, mettendosi la squadra sulle spalle e guidandola fino al -4 (55-59) con cui terminano i 30’ di gioco. Nell’ultimo quarto la partita sale ulteriormente d’intensità con l’Allianz che, trascinata da tre bombe del capitano Cavaliero e dalla preziosa presenza sotto canestro di Delia, mette la freccia e sembra aver in mano le operazioni. Ma gli ospiti non vogliono mollare la presa e si riportano avanti sul 74-75 prima che, qualche errore di troppo da parte della GeVi e la precisione ai tiri liberi di Delia, consegni ai biancorossi il successo per 77-75.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – GEVI NAPOLI 77-75

Allianz Pallacanestro Trieste: Banks 8, Sanders 8, Fernandez 9, Konate 8, Longo, Deangeli, Mian 8, Delia 9, Cavaliero 9, Campogrande 3, Grazulis 7, Lever 8. All: Ciani

Gevi Napoli: Zerini, Mcduffie 10, Matera, Coralic, Velicka 7, Parks 20, Marini, Elegar 18, Uglietti 2, Lombardi 3, Rich 15, Grassi. All: Sacripanti

Parziali: 16-22; 33-41; 55-59

Arbitri: Rossi, Capotorto, Pierantozzi