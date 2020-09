Pordenone, è fatta per il triestino Giacomo Calò

Ormai è praticamente ufficiale. Il centrocampista triestino Giacomo Calò è un nuovo giocatore del Pordenone. La notizia del trasferimento dell'uomo assist del passato campionato di serie B in riva al Noncello era nell'aria da diversi giorni ma questa mattina la società neroverde ha pubblicato un video sui propri canali social dove l'affare sembra essersi concluso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo un ottimo campionato a livello personale disputato a Castellamare (meno per quanto riguarda la sua squadra, retrocessa in serie C), Calò era rientrato a Genova sponda rossoblu per cullare il sogno di un approdo in serie A. Sfumata questa possibilità, il forte giocatore triestino entra a far parte del sodalizio guidato dal presidente Mauro Lovisa.