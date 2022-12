Pordenone-Triestina 2 a 1 | Le pagelle: fatali gli ultimi cinque minuti, illusione Unione

LIGNANO - Una Triestina di lotta e di sacrificio soccombe ad un cinico Pordenone. Fatali ai rossoalabardati gli ultimi cinque minuti del match. Unione in vantaggio con una bella girata di Adorante, poi ripresa dall'uno due Burrai-Piscopo. Prestazione comunque che lascia ben sperare, quantomeno dal punto di vista dell'impegno e del carattere dimostrati.

Mastrantonio 5.5

Qualche conclusione del Pordenone provoca sussulti ai deboli di cuore ma lui non corre quasi mai rischi. Bene nelle uscite, dà sicurezza. Prende goal sul suo palo. Attento su Bruscagnin. Sul secondo goal non ha particolari responsabilità.

Ghislandi 6

Tiene il campo e consolida la catena di destra con Paganini.

Ciofani 6.5

Ammonito nel secondo tempo, trasferisce carattere alla retroguardia. Pavanel non può fare a meno della sua solidità in mezzo alla difesa.

Rocchi 6

Buona prestazione.

Rocchetti 6

Tiene bene il campo.

Gori 6.5

Diga e di collegamento, prestazione più che sufficiente.

Lollo 6

Preciso e di collegamento, fino a quando resta in campo.

Paganini 6

Sacrificio e corsa.

Minesso 6

Disputa una gara di manovra e di presenza. Sufficiente.

Ganz 6

In campo con convinzione, prende anche qualche fallo importante per far salire la squadra.

Adorante 7

Realizza un grande goal con istinto rapace. Fa salire bene la squadra, difende bene il pallone e ingaggia una bella lotta con i difensori dei ramarri. Nel secondo tempo perde Minato sul corner, che di testa per poco non sigla il pareggio neroverde. Ammonito.