Il Primorec stende 2-1 il Sant'Andrea

Si è disputato questo pomeriggio l'incontro tra le uniche due squadre della provincia di Trieste del Girone B del campionato di Promozione. Nell'anticipo del terzo turno il Primorec ha ospitato a Trebiciano il Sant'Andrea San Vito e si è imposto per 2-1. Ospiti che si sono presentati a punteggio pieno dopo 2 match ma hanno dovuto fare i conti con un Primorec a caccia di punti dopo che nelle prime due uscite stagionali aveva collezionato solo un pareggio.

Per i carsolini è decisivo un Sigur in splendida forma: 2 reti per l'ex centravanti di Costalunga e Chiarbola Ponziana, che riesce a superare con agilità la difesa avversaria. Con la sua prestazione vanifica il gol di Zaro e fissa il risultato finale sul 2-1.

Nel secondo anticipo di giornata il Sevegliano Fauglis ha superato 3-1 il Mariano.