Niente da fare per la Triestina di Pavanel. A Busto Arsizio l'Unione esce sconfitta 2-1 al termine di una delle prestazioni peggiori della stagione. I padroni di casa chiudono la pratica nella prima frazione, trascinati dai gol di Stanzani e Piu che sfruttano gli errori di Minesso e Gori. Nella ripresa una Triestina confusionaria e mai in partita prova ad abbozare una reazione. Il 2-1 di Ganz su calcio di rigore in pieno recupero non basta a evitare la sconfitta. La vittoria di domenica scorsa, che doveva rappresentare l'inizio di un nuovo ciclo, è un lontano ricordo.

Le pagelle

Pisseri 5

Incassa due goal pesanti, nessun intervento da segnalare. Il suo reparto non lo aiuta.

Di Gennaro

Mezzo voto in più per aver cercato il gol. Va spesso in sofferenza, rimedia un'ammonizione evitabile.

Sottini 5

Prestazione negativa, nel finale fa infuriare Pavanel con un lancio che è un regalo per il portiere.

Ciofani (C) 5

Ci mette agonismo ma non incide.

Sarzi Puttini 4

Gioca con la suola, neanche fosse Roberto Carlos. Imbarazzante.

Pezzella 5

Impalpabile nel secondo tempo. Passo indietro.

Gori 5

Lotta come un leone, ma non basta. Pesante l'errore che regala il raddoppio ai padroni di casa.

Paganini 5

In affanno per tutto il match.

Minesso 4,5

Uno svarione difensivo regala agli avversari il vantaggio lampo.

Ganz 6

Migliore dei suoi, nel finale conquista e trasforma il rigore che dimezza lo svantaggio.

Furlan 6

Tra i pochi a salvarsi per voglia e intensità.

Petrelli 4

Sul 2 a 0 per la Pro Patria pensa bene di esibirsi in colpi di tacco e scavetti. Roba da torneo Primavera.

Sabbione 4,5

Da capitano a panchinaro, c'è qualcosa che non va. Alcune giocate sono imbarazzanti. Non la prende mai neanche di testa.

Lollo 5

Sembra faccia fatica a stare in piedi. Non sterza mai, remissivo e poco convinto.