Pro Patria-Triestina 0 a 0 | Le pagelle: trasferta con poche emozioni, a Busto finisce a reti bianche

Il match di Busto Arsizio non regala particolari emozioni. Per i rossoalabardati ci prova Sarno con due belle (ma lente) punizioni, mentre i padroni di casa mettono in mostra un buon Parker. Per il resto poco da registrare.

Offredi 6.5

Nel primo tempo ingaggia una bella lotta con Parker che in due occasioni lo impegna seriamente. In entrambi i casi è bravo a rispondere al destro dell'attaccante dei lombardi.

Rapisarda 6

Prestazione solida ma un po' imprecisa dal punto di vista del fraseggio.

Ligi 6

Le gioie e i dolori. SI destreggia molto bene in almeno due occasioni, ma commette anche una leggerezza quando regala il pallone all'onnipresente Parker che per poco non infilza Offredi. Un po' lento.

Lopez 5.5

Se si tratta di giocare in verticale sbaglia quasi sempre il filtrante, con lanci spesso imprecisi e senza convinzione.

St Clair 5.5

Prima frazione di gara anonima, per il resto così così tranne un paio di calci da fermo.

Iotti 5.5

Il solito soldatino con evidenti limiti nel fraseggio. Nel secondo tempo ha una buona occasione ma viene murato.

Calvano 5

Primo tempo del tutto anonimo, come pure il secondo. Troppi palloni persi, il centrocampo della Triestina è davvero poco propositivo.

Crimi 5.5

Arruffone e poco incisivo. L'esterno con cui a pochi secondi dalla fine butta il pallone in avanti dà la dimostrazione del fatto che anche l'atteggiamento, a volte, può incidere sulle prestazioni.

Galazzi 5.5

Mai una sterzata e mai un'accelerazione che possa imprimere velocità al gioco dei rossoalabardati.

Sarno 6

Un lampo al 7' con una bella (ma lenta) punizione che impegna il numero uno dei padroni di casa. Nel secondo tempo cambia angolo e sempre su punizione impegna l'estremo difensore. Sufficiente perché almeno lui c'ha provato.

Trotta 5.5

Si vede la prima volta alla mezz'ora. Se ne va in slalom bene ma quando dovrebbe sparare il sinistro dal limite dell'area preferisce servire Galazzi. Nel secondo tempo il suo destro esce di qualche metro. Troppo poco, davvero.