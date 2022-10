Pro Sesto-Triestina 2 a 1 | Le pagelle: una rimonta che fa male

La Triestina crolla in rimonta: in casa di una determinata Pro Sesto finisce 2-1 in favore dei lombardi. La sblocca Pezzella al 24' beffando il portiere direttamente da calcio d'angolo. Negli ultimi minuti della prima frazione arriva il pareggio dell'ex Catania Bianco, che sugli sviluppi di un corner spiazza Mastrantonio con un sinistro preciso dal limite dell'area. In avvio di ripresa Bruschi si mette in proprio e sigla il gol del 2-1 disorientando i difensori rossoalabardati. Passano solo 3 minuti e Bianco rimedia un rosso diretto per un brutto fallo in attacco (gomitata a Paganini), condannando i padroni di casa a concludere la partita in 10 uomini. La Pro Sesto si porta così a 8 punti, uno in più della formazione allenata da Andrea Bonatti.

Le Pagelle

Mastrantonio 6

Non ha colpe in occasione dei gol, nella ripresa si fa notare con un paio di ottimi interventi, ma non basta a evitare la sconfitta.

Ghislandi 5

Si perde Bruschi che sigla il gol decisivo del raddoppio. Non riesce a sfondare sulla fascia destra.

Di Gennaro 5,5

Disattento in copertura. Soffre il pressing degli avversari.

Sabbione 6

Prova generosa in fase di copertura per il capitano, propositivo anche in avanti per tutti i 90'.

Sottini 5,5

Gara intensa, non impeccabile in fase di impostazione.

Paganini 5,5

Partita senza sbavature, ma non basta a bucare la retroguardia della Pro Sesto.

Pezzella 6,5

Sblocca la gara da calcio d'angolo, fatica a trovare spazi ma non si risparmia.

Crimi 6

Prestazione sufficiente, ma per intimorire la difesa avversaria ci vuole di più.

Gori 5,5

Smista palloni a centrocampo cercando di innescare gli attaccanti. Impreciso in più di un'occasione.

Adorante 5

Poco incisivo nella tre quarti avversaria, neutralizzato dal reparto difensivo lombardo.

Ganz 5,5

Un gol annullato (giustamente) per fuorigioco, e un'occasione d'oro sprecata con un tiro debole che finisce nelle mani di Botti.