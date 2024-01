Pro Vercelli-Triestina 1 a 2 | Le pagelle: Unione caparbia e fortunata, un tiro deviato di El Azrak regala tre punti

VERCELLI - La solita Triestina, potremmo dire. Va in vantaggio facendo sembrare tutto facile, viene ripresa perché si addormenta e nei minuti finali si regala i tre punti grazie ad una giocata tanto caparbia quanto fortunata. L'Unione torna dal Piemonte con un risultato molto buono, anche e soprattutto per come è maturato.

Agostino 5.5

In occasione del goal del pareggio dei piemontesi esce a farfalle. Nel secondo tempo dice no al tiro a giro di Haoudi. Peccato per quell'uscita a vuoto.

Germano 6

Sgroppate a go go, ma non incide sulla gara più di tanto. Esce per Ciofani.

Struna 6

Normale amministrazione, ma rallenta spesso la giocata perché non sa a chi dare il pallone.

Moretti 6

Fa buona guardia, partita senza infamia e senza lode.

Petrasso 6

Mustacchio lo manda spesso ai matti, ma tenta di sopperire ad alcune mancanze in fase difensiva con il palleggio.

Correia 5.5

Nel primo tempo viene strattonato in area e meriterebbe il calcio di rigore, ma l'arbitro non ravvisa gli estremi per fischiare. Poi viene ammonito.

Celeghin 5.5

Prestazione opaca. Si muove così così e le sue giocate non sono quasi mai brillanti.

Vallocchia 6.5

Prestazione discreta nel primo tempo, nella ripresa tende un po' a sparire dal campo (ma non è il solo). All'82' ha sul sinistro il pallone per il vantaggio ma la conclusione finisce a lato. E' sempre tra i migliori per rendimento sui novanta minuti.

D'Urso 7

Goal di sinistro (il terzo in stagione) e una marea di palloni toccati. Tesser lo cambia per El Azrak nella ripresa.

Lescano 6

Rientra dal primo minuto e questa è già una notizia. Cerca di muoversi sul filo del fuorigioco, ma fa molta fatica a trovare il pallone. Nel secondo tempo viene murato. Sufficiente per l'impegno.

Vertainen 5.5

Ha movenze da vera punta, ma nel primo tempo sciupa clamorosamente davanti al numero uno dei padroni di casa. L'occasione va sfruttata meglio.

Ciofani 6

Sulla fascia prende il posto di Germano e non sfigura.

El Azrak 7

Scarica il destro verso la porta e la deviazione di un difensore piemontese gli regala la gioia del goal al 92'. La manna dal cielo.

Fofana 6.5

Dà sostanza al centrocampo.

Finotto sv