Trasferta ricca per Progetto Acrobatica: dal trampolino arrivano un oro e un argento

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Progetto Acrobatica Trieste torna dai campionati individuali Gold disputatisi a Milano con un oro ed un argento nel trampolino elastico. La squadra diretta dal triestino Luca Gherbaz è salita sul gradino più alto del podio nella categoria Junior 1 maschile con Dalampelas Kostantinos, mentre la seconda medaglia l'ha portata a casa, nello Junior 2 femminile Sara Gherbaz.

Il commento del tecnico e della presidente

"Sono molto soddisfatto dei risultati già ottenuti all'inizio della stagione sportiva - così il direttore Gherbaz - considerando il fatto che gli atleti rientravano in una competizione ufficiale dopo più di un anno di assenza". Anche il presidente della Progetto Acrobatica, Ivonne Soranno si è detta "molto orgogliosa della prova sostenuta dai nostri atleti, in considerazione che la nostra giovane associazione, non più di una settimana fa, ha esordito, per la prima volta in assoluto, ad una competizione ufficiale e nello specifico, ospiti degli amici e colleghi della A.S.D. Bentegodi Verona, nella fase regionale Silver di Trampolino Elastico, conquistando il podio in tutte le categorie a cui abbiamo partecipato”.