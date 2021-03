Boxe francese: Progetto Autodifesa conquista Cremona e "vola" verso i nazionali

Oro per Romina Vittozzi, argento a Greta Popovich e Emily Colautti sul gradino più basso del podio. Il tecnico Lorenzo Volcic: "Continueremo a prepararci al meglio per poter dire la nostra in occasione delle finali degli assoluti"