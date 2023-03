Artistica ’81: Puato e Gava in maglia azzurra

Le ginnaste Emma Puato e Benedetta Gava dell’Artistica ’81 sono state convocate nella squadra nazionale juniores al Trofeo internazionale di Jesolo che si terrà nelle giornate dell’ 1 e 2 aprile. Una grande soddisfazione per le atlete, che si preparano a una sfida impegnativa, dopo avere fatto segnare già risultati importanti nei mesi scorsi. «Benedetta aveva già preso parte alla gara di Jesolo lo scorso anno ma come individualista - ricorda il tecnico Diego Pecar - questa volta, insieme a Emma, vestiranno la maglia azzurra. Il prossimo mercoledì si sposteranno a Brescia, per le ultime rifiniture in vista della competizione. Sono contente di affrontare l’appuntamento di Jesolo perché si allenano insieme ogni mattina e insieme prenderanno parte al trofeo. Di recente Benedetta - aggiunge Pecar - ai campionati italiani di ginnastica artistica si è classificata prima a volteggio e parallele, Emma seconda a trave e quarta alle parallele, si sono messe in luce nel corso dell’evento, motivo per cui sono state convocate in nazionale”. Entrambe inoltre sono state fondamentali nel campionato di serie A1, ancora in corso. Il Trofeo di Jesolo si svolgerà al Palainvent e vedrà gareggiare ginnaste delle squadre junior e senior di Italia, Usa, Canada, Germania, Giappone, Corea del Sud e Principato di Monaco. Sabato 1 aprile sono previste le prestazioni a squadre, mentre domenica 2 aprile si svolgeranno le finali per attrezzo.