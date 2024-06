I pulcini del San Luigi squadra rivelazione al Pulcino d'Oro di Levico Terme

LEVICO TERME - Ancora grandi soddisfazioni per i pulcini 2013 del San Luigi impegnati nei giorni scorsi nel torneo internazionale Pulcino d’Oro, una delle manifestazioni più importanti e prestigiose al mondo per questa categoria. A Levico Terme si sono affrontate ben 60 formazioni europee e sudamericane. I giovanissimi biancoverdi si sono affermati come una delle squadre rivelazione dell’intera competizione, mettendo in mostra talento, grinta e determinazione contro formazioni di valore indiscutibile come Milan, Az Alkmaar, Trento e River Plate, vincitore finale di questa edizione. Si è trattato di una manifestazione come di consueto dal tasso tecnico e agonistico decisamente elevato grazie alla presenza di club di respiro internazionale come Atletico Madrid, Benfica, Leeds United, Psv Eindhoven, Inter, Juventus, Roma, Atalanta e delle migliori società dilettantistiche italiane. Dopo le fasi iniziali, il San Luigi ha conquistato il diritto di giocarsi il titolo di Pulcino d’Argento, bissando la straordinaria impresa centrata già due anni fa dai compagni di squadra del gruppo 2011, a testimonianza della qualità raggiunta dal settore giovanile della società. Per dare la misura del livello, il Pulcino d’Argento è stato vinto dall’Inter davanti agli olandesi dell’Az Alkmaar e del Psv Eindhoven, ma i piccoli biancoverdi hanno lasciato il segno non solo classificandosi nei primi 14 posti ma risultando in assoluto anche la seconda squadra dilettantistica del torneo. Un risultato che premia il lavoro fatto in questi due anni dai tecnici Matteo Fidel, Cristian Strazza, Davide Fonda e Orian Frasheri, coadiuvati brillantemente dai dirigenti Ilaria Dall’Armellina e Giammarco Giommi e dal responsabile tecnico Arnaldo Piccinino.