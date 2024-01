Rallye Monte-Carlo: Laurencich e Mlakar primi concorrenti goriziani

GORIZIA - Al prestigioso Rallye Monte-Carlo lo scettro di rappresentanza della Venezia Giulia è passato nelle mani dei goriziani Federico Laurencich ed Alberto Mlakar, dopo la partecipazione dei triestini Cristian Marsic e Daniela Festa del 2017. L’affiatato equipaggio, infatti, a bordo della Skoda Fabia Evo Rally2 preparata da PA Racing e con il numero 37 sulle fiancate, sarà il solo proveniente dalla regione a prendere lo start del primo appuntamento del World Rallye Championship 2024.

“Abbiamo iniziato la preparazione per il Monte-Carlo lo scorso gennaio” interviene Laurencich. “Un programma stagionale di avvicinamento che ci permettesse di affinare ulteriormente il nostro feeling con la vettura e all’interno dell’abitacolo e che ci ha regalato la vittoria assoluta al Vipavska Dolina e belle soddisfazioni nel Mitropa Rally Club Championship. Possiamo ritenerci molto soddisfatti del lavoro fatto. Prendere il via al Monte rappresenta, per certi versi, un sogno, ma dietro quel sogno è necessario essere molto concreti e curare con grande attenzione ogni minimo dettaglio”.

Sono 17 le Prove Speciali, tra cui le celebri “Bayons” e “Col de Turini” per un totale di 325 chilometri attraverso 5 dipartimenti francesi ed epicentro logistico la cittadina di Gap, a partire da giovedì 25 gennaio. Come da tradizione, partenza, arrivo e palco finale nel Principato di Monaco. Le mutevoli condizioni invernali, sia diurne che notturne, con l’alternanza di tratti asciutti, bagnati, innevati e ghiacciati rappresentano le caratteristiche principali di questa insidiosa ed affascinante sfida sportiva. Pertanto, il primo obiettivo per il duo isontino sarà salire sul palco d'arrivo a Place du Casino, previsto per domenica 28. Il supporto di Io Sono FVG, del Comune di Gorizia, di Go!2025 Nova Gorica-Gorizia e del pool di partner del territorio che hanno risposto in maniera attiva, rende i portacolori della Scuderia Gorizia Corse dei veri e propri ambasciatori dell'immagine di Gorizia e di tutto il Friuli Venezia Giulia a livello mondiale.