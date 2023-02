Sconfitta esterna per le Orchette, passa il Rapallo

Sconfitta esterna per la Pallanuoto Trieste nella terza giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile. Le orchette sono state superate in trasferta dal Rapallo Pallanuoto per 16-12, un risultato che permette alle liguri di consolidare il quarto posto in classifica adesso con 6 punti di vantaggio proprio sulla squadra sponsorizzata Samer &Co. Shipping, raggiunta a quota 15 dal Bogliasco.

“Abbiamo affrontato un’ottima compagine, su un campo complicato - spiega l’allenatore Paolo Zizza - ci hanno messo subito in difficoltà, poi siamo stati bravi a reagire e passare anche in vantaggio. Però continuiamo a commettere troppe disattenzioni che in partite come queste ti costano caro”.

Le liguri iniziano col piede pigiato sull’acceleratore, trascinate dalla classe della Bianconi. Il Rapallo scappa sul 3-0 e sul 4-1, una doppietta di Vukovic tiene le ospiti a contatto (4-2). Nel secondo periodo arriva la reazione di Trieste. Marcialis firma il nuovo +3 (5-2), poi capitan Cergol due volte e Colletta confezionano il parziale di 0-3 che rimette le cose a posto sul 5-5. La solita Bianconi trova il 6-5, De March a 6’’ dal cambio di campo scocca la staffilata del 6-6. In apertura di terza frazione De March sigla il +1 ospite (6-7), la Pallanuoto Trieste però si smarrisce in fase difensiva e presta il fianco alle tiratrici di casa. Bianconi, Cabona, Marcialis e Apilogo vanno a segno una dopo l’altra per il 12-8. Le orchette non ci stanno e segnano due reti negli ultimi 30’’ del tempo con Vomastkova e De March: 12-10 a 8’ dalla fine. Nel quarto periodo il Rapallo conserva maggiore lucidità ed energie. Cergol e Vukovic rispondo a Bianconi e Marcialis (14-12 a 3’30’’ dalla sirena), poi Gitto e Apilogono chiudono la contesa sul definito 16-12. Sabato 11 febbraio alla “Bruno Bianchi” la Pallanuoto Trieste se la vedrà con il Como Nuoto.