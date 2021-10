Renate-Triestina 2 a 1 | Le pagelle: disastro primo tempo, l'arrembaggio della ripresa non basta

Sotto di due goal dopo un quarto d'ora, l'Unione

Martinez 5.5

Errore molto pesante dopo pochi minuti. Non riesce a smanacciare un cross in area e lascia lì il pallone che Galuppini insacca da due metri.

Iotti 5.5

Un po' di confusione unita a una discreta corsa ma niente di più. Resta in spogliatoi alla fine del primo tempo per lasciare spazio a Sarno.

Baldi 5.5

Partita da Chi l'ha visto senza infamia e senza lode. Esce per Gomez alla fine della prima frazione di gioco. Nel voto paga la prestazione di squadra.

Ligi 6.5

Sul secondo goal va prima a saltare di testa sull'esterno (senza prenderla) e subito dopo perde l'uomo che si inserisce in area e batte Martinez da due passi. Ammonito. A dieci dalla fine ha il merito di riaprire il match con un bel colpo di testa che batte l'estremo difensore lombardo. Mezzo punto per la rete.

Negro 6

Un bel colpo di testa nel primo tempo, un paio di errori abbastanza evidenti dal punto di vista tecnico e poco altro.

Rapisarda 6

Non riesce ad incidere con i suoi cross. In fase difensiva non è che brilli particolarmente ma almeno nel secondo tempo si dà da fare. Efficace la catena di destra con Sarno. A cinque dal termine sfiora il pareggio con un bella girata di testa.

Giorico 5.5

Alla fine del primo tempo ha sul piede il pallone per accorciare le distanze ma spedisce in curva. Ci mette impegno, ma i problemi sono sempre gli stessi.

Crimi 5

Irruente in tutta la partita senza veder "boccia". Ammonito, l'arbitro lo grazia in almeno altre due occasioni (un fallo davanti alla panchina e un altro in cui si disinteressa completamente del pallone e va sull'uomo per evitare una ripartenza). Non si capisce davvero che ruolo reciti in questa squadra.

Galazzi 6

Nel primo tempo è ancora lui ad accendere la luce per l'Unione. Alcuni cross buoni, una punizione che esce di poco e quasi nessun errore. A volte si ha la sensazione che predichi nel deserto. Nel secondo tempo rimane un po' troppo isolato a sinistra e non incide. Sufficiente.

Litteri 5

Prende un paio di falli che permettono alla squadra di salire ma non è mai incisivo, né nella manovra, né nella fase conclusiva.

De Luca 5

Altra prestazione fantasma.

Gomez 5.5

Prima svirgola il pallone che Rapisarda gli regala e poi un altro di Sarno. Sembra poco concentrato. Al 47' ha sui piedi il pareggio ma spara addosso al portiere dei padroni di casa.

Sarno 6.5

Vivacizza la manovra alabardata con le sue incursioni da destra al centro. Col suo mancino mette spesso in crisi la retroguardia lombarda.