Il basket piange Renzo Crosato, fu general manager della Stefanel

Dal 1987 al 1994 è stato general manager della Stefanel Trieste durante gli "anni d'oro" del basket italiano, con Boscia Tanjevic in panchina e in campo campioni come Fucka, Bodiroga, Nando Gentile, De Pol. Dal 1994 al 1996 ha ricoperto lo stesso ruolo a Milano, dopo il trasferimento in blocco di allenatore e giocatori dal capoluogo giuliano a quello meneghino voluto da Bepi Stefanel. Renzo Crosato è stato protagonista di questa gloriosa storia e in molti in questi giorni lo ricordano con affetto. Il dirigente sportivo si è spento all'età di 76 anni all'hospice casa dei Gelsi di Treviso, dove si trovava ricoverato da un paio di mesi, affetto da una grave malattia. Viveva con la sua famiglia a Porcellengo di Paese e lascia la moglie Marina, la figlia Ludovica ed il fratello Enrico.

Il funerale si svolgerà in forma privata nei prossimi giorni, come fortemente voluto dalla famiglia. Crosato, che avrebbe festeggiato i 77 anni il prossimo 18 luglio, raggiunse l'apice del successo come dirigente sportivo nel 1996 (in precedenza aveva lavorato come impiegato di banda dal 1969 al 1988) quando con l'Olimpia Milano conquistò scudetto e coppa Italia, diventando il braccio destro di Bepi Stefanel. In gioventù aveva fondato lo Sporting club Vigor Sacro Cuore di Treviso di cui è stato anche allenatore, assistendo anche alla fusione con l'Hesperia, con sulle maglie il marchio Maglificio Piave, a cui seguì il trasferimento a Conegliano. Come Stefanel, Crosato si è allontanato dal mondo del basket e ha gestito il Medical sport center di Conegliano e collaborato con alcune aziende di abbigliamento sportivo.