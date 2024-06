Rino Gattuso riparte da Spalato, biennale con l'Hajduk

SPALATO - Gennaro Gattuso riparte dalla sponda orientale dell'Adriatico: sarà infatti il nuovo allenatore dell'Hajduk Spalato. L'annuncio è stato dato dalla stessa società spalatina attraverso una nota pubblicata sul sito web. "L'Hnk Hajduk è molto lieto di confermare che il leggendario Gennaro Gattuso guiderà la nostra prima squadra nella nuova stagione! Ha firmato un contratto fino all'estate 2026 e arriverà a Spalato la prossima settimana, all'inizio della preparazione della prima squadra, quando lo presenteremo ufficialmente al Poljud", si legge sul sito del club. Non particolarmente fortunate le ultime stagioni da allenatore per l'ex centrocampista del Milan e campione del mondo con la Nazionale del 2006. Quest'anno è stato esonerato a febbraio dall'Olympique Marsiglia, mentre l'avventura sulle panchine di Valencia e Fiorentina sono durate pochi mesi. Chissà che l'aria dell'Adriatico non porti un po' di fortuna al tecnico calabrese.